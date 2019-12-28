2020 Yılında Gerçekleştirilmesi Planlanan 16 Uzay Çalışması

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzay araştırmalarının sayısının artması, evreni daha yakından tanımamıza katkı sağlıyor. Günümüzde resmi ajansların yanı sıra bazı özel kurumlar da uzay çalışması yürütebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da birçok uzay çalışması gerçekleşecek. Gelin bunlara daha yakından bakalım.

Uzay araştırmaları için günümüzde birçok gözlemevi ve uzay ajansı birlikte çalışıyor ve ortaya bugüne kadar görülmemiş ilginçlikte sonuçlar çıkıyor. Her yıl periyodik olarak gerçekleşen gök olayları için 2020 gök olayları takvimi gibi takvimler hazırlanırken uzay ajanları bu gök olaylarını da dikkate alarak kendi çalışmaları için takvimler yayınlıyor.

Yapılan duyurulara göre 2020 yılında Mars'tan Ay'a kadar birçok gök cismi için çalışmalar yürütülecek. SpaceX, Boeing, NASA gibi dev kuruluşların 2020 yılında yapacakları çalışmalar için de takvimler yayınlandı. Gelin bu dev isimlerin 2020 planlarına yakından bakalım.

3-4 Ocak: SpaceX, 60 Starlink uydusunu uzaya gönderecek

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, bilindiği gibi Starlink uydularıyla küresel bir uydu internet ağı kurmak istiyor. Hâlihazırda 120 Starlink uydusunu uzaya yollamış olan şirket, 2020 yılında bu uyduların sayısını artıracak. Yılın hemen başında 60 uyduyu uzaya gönderecek olan SpaceX, bu tarihten sonra her iki haftada bir uydu gönderimi yapmaya devam edecek.

11 Ocak: SpaceX, Crew Dragon uzay aracı için acil durum testi gerçekleştirecek

NASA'nın astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak için geliştirilen Crew Dragon, 11 Ocak tarihinde fırlatma sırasında aksilik yaşanması durumunda roketleri kapsülden ayıran sistemiyle test edilecek. Bilindiği üzere SpaceX bu testi daha önce de denemişti ancak başarı sağlanamamış ve araç infilak etmişti.

29 Ocak: NASA'nın Parker Solar Probe aracı 4. kez Güneş'e yakın geçiş yapacak

"Güneş'e en yakın cisim" olarak lanse edilen Parker Solar Probe, 29 Ocak'ta 4. kez Güneş'e yakın geçiş yapacak. Önceki geçişlerinde elde edilen bulgulara buradan ulaşabileceğiniz gözlem aracı, 2020 yılında 3 kez daha benzer bir geçiş yapacak.

30 Ocak: OneWeb, ilk internet uydusunu uzaya fırlatacak

SpaceX, Starlink uydularıyla küresel bir internet ağı kurma çalışmalarını hızlandırırken birkaç özel şirket daha aynı hedef için çalışmalarını sürdürüyor. Greg Wyler tarafından kurulan OneWeb, 6 test uydusunu daha önce uzaya göndermişti. Şimdiyse firma, 650 uyduluk ağının ilk resmi üyesini 30 Ocak'ta uzaya yollayacak.

5 Şubat: Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, Solar Orbiter aracını uzaya gönderecek

Uzay ajanlarının çalışmaları, Parker Solar Probe'dan da anlaşılabileceği gibi Güneş üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu noktada hiçbir detayı atlamak istemeyen ajanslar, Parker Solar Probe'un görüş alanı dışındaki bölgeleri gözlemlemek için Solar Orbiter aracını uzaya gönderecek.

17 Şubat: Juno uzay aracı, tekrar Jüpiter'in üzerinden uçacak

2011 yılında uzaya gönderilen ve 2016 yılında Jüpiter'e ulaşan Juno, o tarihten bu yana periyodik aralıklarla Jüpiter'e yakın uçuşlar gerçekleştiriyor. Uçuşlardan oldukça etkileyici görseller gönderen uzay aracı, 17 Şubat'ta bir kez daha benzer bir uçuş yapacak.

2020'nin başları: Astronot Bob Behnken ve Doug Hurley, SpaceX'in aracıyla yörüngeye gönderilecek

Bilindiği gibi NASA'nın kendi filo çalışmalarını sonlandırmasından bu yana astronotlar Soyuz aracılığıyla yörüngeye taşınıyor. Bunun önüne geçmek için SpaceX ve Boeing ile iş birliğine giden NASA, SpaceX'in Crew Dragon aracının testlerinin olumlu sonuçlanması hâlinde astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i yörüngeye gönderecek. Tabii bunun için henüz kesin bir tarih bulunmuyor.

Nisan: Expedition 63 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu, 2020 yılında yeni çalışanlarına merhaba diyecek. Nisan ayında istasyona gönderilecek ekipte NASA astronotu Chris Cassidy ve kozmonotlar Nikolai Tikhonov ile Andrei Babkin yer alacak. Cassidy'nin daha önce uzayda 182 gün geçirdiğini de hatırlatalım.

Temmuz: Birleşik Arap Emirlikleri, Mars araştırma aracını uzaya gönderecek

Japonya'dan uzaya fırlatılacak olan Hope Mars isimli uzay aracı, Mars gezegeninin atmosferini inceleyerek Güneş rüzgârları ve oksijen kaybı hakkında veri toplayacak.

17 Temmuz: NASA'nın Mars 2020 aracı uzaya gönderilecek

NASA'nın InSight ve Curiosity araçları, 2020 yılında bir arkadaşa daha kavuşacak. Geçtiğimiz yıl testleri gerçekleştirilen ve geliştirilmeye devam edilen Mars 2020 aracı, kızıl gezegende geçmişten kalmış olabilecek yaşam belirtileri arayacak. Araç, 2021 yılının başlarında gezene ulaşacak.

26 Temmuz ile 13 Ağustos arasında: ExoMars aracı uzaya gönderilecek

2020 yılında tıpkı NASA gibi ESA da uzay çalışmalarında Mars'a önem verecek. Mars 2020 aracına benzer şekilde ExoMars aracı da Mars'ta hayat belirtileri arayacak.

Temmuz ya da Ağustos: Çin, kendi Mars araştırma aracını uzaya yollayacak

NASA ve ESA'dan sonra Çin de Mars'ı 2020 yılında mercek altına alacak. Diğer çalışmalara göre daha risksiz bir iniş alanı tercih eden ülke, kızıl gezegen ile ilgileri verileri tüm dünyayla paylaşacak.

2020'nin ortaları: Boeing'in Starliner aracıyla yörüngeye insanlı yolculuk yapılacak

Tıpkı SpaceX'in Crew Dragon aracıyla yapılacak insanlı yolculukta olacağı gibi CST-100 Starliner ile de astronotlar uzaya gönderilecek. Tabii bu noktada o döneme kadar tüm testlerin olumlu sonuçlanması gerekiyor. Bu yüzden yolculuk için henüz net tarih verilemiyor.

Ağustos: OSIRIS-REx, Bennu asteroidinden örnek toplayacak

Dünya'ya 1,2 milyar mil uzaklıktaki asteroit Bennu'ya 2018 yılının aralık ayında ulaşan OSIRIS-REx uzay aracı, 2020 yılında asteroidden örnek toplayacak. Asteroide 5 saniye boyunca temas edecek olan araç, aldığı örnekle birlikte 2023 yılında Dünya'ya geri dönecek.

2020'nin sonları: Çin, Ay'dan Dünya'ya örnek getirecek bir görev başlatacak

Uzay çalışmalarına son dönemde hız veren Çin, 2020 yılının sonlarına doğru bir Ay görevi başlatacak. Ülke, Ay keşif programının bir sonraki aşaması olan bu görevde Ay tozu örneği toplayıp örnekleri Dünya'ya getirmeyi hedefliyor.

2020'nin sonları: Hayabusa2, Ryugu asteroidinden aldığı örneklerle Dünya'ya dönecek

Nisan ayında örnek toplamak için Ryugu üzerinde patlayıcı patlatan ve örnekleri almak için temmuz ayında asteroide yaklaşan Hayabusa-2, aldığı örneklerle 2020 yılının kasım ya da aralık ayında Dünya'ya dönecek.

2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan bazı uzay çalışmalarını derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Yıl boyunca bu çalışmaları takip etmek için bu sayfayı favorilerinize ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda yıl içinde bu çalışmaların detaylarını sitemizden takip edebilirsiniz.