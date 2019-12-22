Ulusal gözlemevlerinin yeni yıla girmeden önce hazırladıkları gök olayları takvimleri yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. "2020 yılında hangi gök olayları gerçekleşecek" ya da "Ay ve Güneş tutulmaları ne zaman" gibi sorulara yanıt arıyorsanız haberimize göz atmanızda fayda var. İşte 2020 yılında gerçekleşecek önemli gök olayları.

Tarihte birçok bilim insanı, gelecekte yaşanacak gök olaylarını tahmin etmek için farklı çalışmalar yürütmüştü. Özel araçların geliştirilmesi ve yapılan gözlemler, gök olaylarını anlamamıza ve evreni tanımamıza yardımcı olmuştu.

Günümüzdeyse gök olayları ve uzay gözlemleri teknolojik araçlarla yapılıyor ve artık bilgiye çok daha kolay şekilde ulaşabiliyoruz. NASA gibi uzay ajanslarının yanı sıra ulusal bazda kurulan gözlemevleri, gök olaylarını önceden tahmin etmekte büyük yol kat etmemizi sağladı. 2020 yılı için de tahminler şimdiden hazırlandı. Gelin önümüzdeki sene gerçekleşecek önemli gök olaylarına yakından bakalım.

2020'de gerçekleşecek gök olayları:

2-3 Ocak: Quadrantid (Dörtlük) Göktaşı Yağmuru

2020 yılında gerçekleşecek 8 göktaşı yağmurundan ilki olacak olan Quadrantid (Dörtlük) Göktaşı Yağmuru, yılbaşının hemen ardından 2-3 Ocak tarihlerinde izlenebilecek. Yapılan tahminlere dayanarak bu göktaşı yağmurunda saatte ortalama 40 göktaşının görülmesi bekleniyor.

10-11 Ocak 2020: Parçalı Ay Tutulması

Tamamı ülkemizden de gözlemlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, Türkiye saati ile 20.05 ve 00.15 arasında gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye dışında Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın batısından da izlenebilecek. Tutulmanın en bariz görüleceği saat ise ülkemizde 22.10 olarak açıklandı.

20 Mart: İlkbahar Ilımı

Mart ekinoksu olarak da bilinen bu günde Güneş, tam olarak ekvatorun hizasından doğacak. Gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmiş olacağı ilkbahar ılımı, Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın ilk günü olurken Güney Yarımküre’de de sonbaharın ilk günü olacak.

22-23 Nisan: Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru

Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ismiyle bilinen bu göktaşı yağmuruna, 1861'de keşfedilen C/1861 G1 Thatcher Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçaların sebep olduğu belirtiliyor. Ülkemizden de gözlemlenebilecek Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru'nda saatte ortalama 20 göktaşının görüleceği tahmin ediliyor.

5-6 Mayıs: Eta Aquarid (Eta Kova) Göktaşı Yağmuru:

Yine ülkemizden de izlenebilecek bir göktaşı yağmuru olan Eta Aquarid (Eta Kova) Göktaşı Yağmuru, 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçaların sebep olduğu belirtilen Eta Aquarid (Eta Kova) Göktaşı Yağmuru'nda saatte ortalama 60 göktaşının görülmesi bekleniyor. Bu göktaşı yağmurunun en net Güney Yarımküre'de izlenebileceğini de belirtelim.

5-6 Haziran: Parçalı Ay Tutulması

2020'nin ilk Ay tutulması gibi ülkemizden gözlenebilecek olan ikinci parçalı Ay tutulması, Türkiye saati ile 20.43 ve 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu tutulmanın Türkiye dışında Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Pasifik Okyanusu’nun batısından gözlenebileceğini de belirtelim. Tutulmanın en net görüleceği orta evre ise ülkemizde 22.25’te meydana gelecek.

21 Haziran: Parçalı Güneş Tutulması

Genel olarak bakıldığında Greenwich Zamanı'na göre 03.46 ve 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemiz, bu tutulmanın merkez hattında bulunmuyor dolayısıyla Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. TÜBİTAK'ın yayınladığı verilere göre ülkemizde bazı şehirlerde parçalı Güneş tutulması şu saatlerde gözlemlenebilecek:

Ankara: 07.48 ile 09.27 arasında / Güneş, %16 oranında örtülecek

07.48 ile 09.27 arasında / Güneş, %16 oranında örtülecek İstanbul: 07.53 ile 09.19 arasında / Güneş, %11 oranında örtülecek

07.53 ile 09.19 arasında / Güneş, %11 oranında örtülecek İzmir: 07.47 ile 09.16 arasında / Güneş, %13 oranında örtülecek

07.47 ile 09.16 arasında / Güneş, %13 oranında örtülecek Antalya: 07.40 ile 09.23 arasında / Güneş, %19 oranında örtülecek

07.40 ile 09.23 arasında / Güneş, %19 oranında örtülecek Erzurum: 07.45 ile 09.45 arasında / Güneş, %25 oranında örtülecek

07.45 ile 09.45 arasında / Güneş, %25 oranında örtülecek Hakkari: 07.38 ile 09.50 arasında / Güneş, %33 oranında örtülecek

21 Haziran: Yaz Gündönümü

Haziran ekinoksu olarak da bilinen yaz gündönümü, Kuzey Yarımküre’de yazın ilk günü, Güney Yarımküre’de kışın ilk günü olacak. 21 Haziran, ülkemizde en uzun gündüzün ve en kısa gecenin yaşanacağı tarih olacak.

5 Temmuz: Parçalı Ay Tutulması

İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika’nın büyük bölümü, Avrupa’nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu’ndan gözlenebilecek.

27-28 Temmuz: Delta Aquarid (Delta Kova) Göktaşı Yağmuru

Ülkemizden gözlemlenebilecek göktaşı yağmurlarından biri olan Delta Aquarid (Delta Kova) Göktaşı Yağmuru, 27 Temmuz gecesinde başlayacak. 28 Temmuz sabahına doğru aktivitesini arttıracak göktaşı yağmuru, 28 Temmuz gecesi son bulacak. Delta Aquarid (Delta Kova) Göktaşı Yağmuru'nda saatte ortalama 20 göktaşının gözlemleneceği belirtiliyor.

12-13 Ağustos: Perseid (Perse) Göktaşı Yağmuru

Esasında 17 Temmuz'da başlayacak olan göktaşı yağmurunun en aktif olduğu tarih 12 Ağustos olacak. 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçaların sebep olduğu belirtilen Perseid (Perse) Göktaşı Yağmuru sırasında saatte ortalama 60 göktaşı gözlemlenebilecek. Perseid Göktaşı Yağmuru, ülkemizde de ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerden izlenebilecek.

22 Eylül: Sonbahar Ilımı

Gece ve gündüz sürelerinin ikinci kez eşitleneceği tarih olan 22 Eylül, Kuzey Yarımküre'de sonbaharın ilk günü ve Güney Yarımküre'de ilkbaharın ilk günü olacak. Sonbahar ılımı ya da eylül ekinoksu ismiyle bilinen bu günde Güneş, ikinci kez tam olarak ekvator hizasından doğacak.

20-21 Ekim: Orionid (Avcı) Göktaşı Yağmuru

Aslında 2 Ekim'de başlayacak olan Orionid Göktaşı Yağmuru’nun aktivitesinin en yüksek olduğu tarih 20 ve 21 Ekim olacak. Saatte ortalama 20 adet göktaşının geçişine sahne olacak göktaşı yağmuru, ülkemizden de izlenebilecek.

17-18 Kasım: Leonid (Aslan) Göktaşı Yağmuru

Leonid Göktaşı Yağmuru, esasında 6-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ancak bu göktaşı yağmurunun aktivitesi 17 Kasım tarihinde maksimum düzeye ulaşacak. Leonid Göktaşı Yağmuru'nda saatte ortalama 15 göktaşı gözlemi yapılabilecek.

30 Kasım: Parçalı Ay Tutulması

2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.

13-14 Aralık: Geminid (İkizler) Göktaşı Yağmuru

Ülkemizden gözlemlenebilecek göktaşı yağmurları arasında en çok göktaşını göreceğimiz Geminid (İkizler) Göktaşı Yağmuru'nda saatte ortalama 120 göktaşı gözlemi yapılabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla 13 ve 14 Aralık tarihleri için kendinize güzel bir gözlem noktası seçmenizde fayda var.

14 Aralık: Tam Güneş Tutulması

Gökyüzü meraklıları için oldukça önemli bir gök olayı olan tam Güneş tutulması, ne yazık ki bu sene ülkemizden görülemeyecek. Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek.

22 Aralık: Kış Gündönümü

Kuzey Yarımküre için kışın ilk günü ve Güney Yarımküre içinse yazın ilk günü olan 22 Aralık tarihi, en uzun gece ve en kısa gündüzün meydana geleceği tarih olacak.

2020 yılında yaşanacak gök olaylarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. 2020'nin tüm gök olaylarını bulabileceğiniz, TÜBİTAK'ın hazırladığı 2020 Gök Olayları Yıllığı'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Haberimizi favorilerinize ekleyerek yıl boyunca gök olaylarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Uzay ve gök olayları hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.