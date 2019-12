2019, oyun dünyası açısından 2018’e göre biraz daha sönük geçse de bu durum 2020’de değişecek gibi gözüküyor. Peki, 2020’de hangi oyunlar çıkacak? 2020’nin en çok beklenen oyunları neler?

2019’un bitmesine sayılı günler kaldı ve gözler artık 2020’ye çevrildi. Yeni yılla birlikte oyunseverlerin gözü de 2020 yılında çıkacak olan oyunlara döndü. Oyun alanında nispeten sönük geçen 2019’un ardından 2020, oyunculara ilaç gibi gelecek. Peki, 2020 yılının en çok beklenen oyunları neler gelin hep birlikte bakalım.

Şubat

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC – 11 Şubat)

Xbox One konsolunun, oyuncular tarafından en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Ori and the Will of the Wisps için oyuncuların çok fazla beklemesi gerekmeyecek. Oyun, yeni yılın ilk aylarında oyuncuların beğenisine sunulacak.

Dreams ( PS4 – 14 Şubat)

LittleBigPlanet serisi ile oyuncular tarafından olumlu eleştiriler olan Media Molecule, Dreams ile başarısını bir adım öteye taşımaya çalışacak. Dreams’te hayalinizdeki oyunu kendiniz yaratabileceksiniz.

Marvel’s Iron Man VR (PS4 – 28 Şubat)

Bu oyunda Marvel Sinematik Evreni’nin en sevilen karakteri Tony Stark'ın yerine geçeceksiniz. Birinci şahıs bakış açısıyla oynayabileceğiniz VR oyunu, oyunculara bir Iron Man olma imkanını sunacak.

Mart

Mount & Blade II: Bannerlord

Duyurulduğu günden bu yana birçok Mount & Blade oyuncusunu heyecanlandıran ancak uzun bir süredir hiçbir çıkış sinyali vermeyen Mount & Blade II: Bannerlord, 2020 yılının mart ayında çıkacak gibi görünüyor. Farklı birçok özelliği beraberinde getirecek oyun ile birlikte Mount & Blade maceramıza kaldığımız yerden devam edebileceğiz.

Final Fantasy VII Remake

Orijinal PlayStation oyunuyla aynı hikâyeyi anlatacak olan bu yeniden yapımda farklı olan şey ise yeni dövüş sistemi olacak. Yeniden yapım, hem seriye yeni başlayacak olanları hem de oyunun hayranlarını tatmin edecek gibi görünüyor.

Nioh 2 (PS4 – 13 Mart)

İlk Nioh oyunu, From Software’in formülünü alıp bir aksiyon oyununa çevirmesi ve bunu başarılı bir şekilde yapmasıyla birçok kişiyi şaşırtmıştı. Oyun, devam yapımıyla da bu başarıyı sürdürmek istiyor.

Animal Crossing: New Horizons (Switch – 20 Mart)

Animal Crossing; Mario, Zelda ya da Pokemon gibi olmasa da Nintendo Switch oyuncularının merakla beklediği oyunlardan bir tanesi. Yeni oyun, klasik Animal Crossing elementlerini barındırmasının yanı sıra çoklu oyuncu modu için daha fazla seçenek sunacak.

Doom Eternal (Xbox One, PS4, PC – 20 Mart)

Tıpkı Doom 2’de olduğu gibi Doom Eternal da Dünya’da geçecek. Oyunun savaş modunu bitirdiğinizde asimetrik çoklu oyuncu modunu deneyebileceksiniz.

Half-Life: Alyx (PC VR – günü henüz belli değil)

Half-Life 3’ün uzun süredir beklenmesine rağmen Valve, seriyi yeni bir VR oyunuyla devam ettirme riskine girdi. Sizce bu VR Half-Life oyunu başarılı olabilir mi?

Nisan

Residen Evil 3 (Xbox One, PS4, PC – 3 Nisan)

Resident Evil 2’nin yeniden yapımının hem satış anlamında başarılı olması hem de oyuncular tarafından beğenilmesinden sonra Resident Evil 3’ün yeniden yapımının gelmesi pek de sürpriz sayılmaz sanki.

Cyberpunk 2077 (Xbox One, PS4, PC, Stadia – 16 Nisan)

Yeni senenin belki de en çok beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077 için oyuncuların yeni yılda yaklaşık 4 ay daha beklemesi gerekecek. Witcher ile milyonlarca oyuncuyu kendisine hayran bırakan CD Projeckt Red'in Cyberpunk 2077’de beklentileri karşılayıp karşılayamayacağıysa şu an için merak konusu.

Gears Tactics (PC – 28 Nisan)

XCOM benzeri bir strateji oyunu olan Gears Tactics, sıra temelli bir dövüş sistemine sahip olacak. Oyun ilk olarak PC platformuna çıksa da Xbox One konsoluna da yolunu bulacak.

Mayıs

Marvel’s Avengers (Xbox One, PS4, PC, Stadia – 15 Mayıs)

Marvel Sinematik Evreni’nde beyaz perdede izlediğimiz Avengers ekibini 2020 Mayıs ayında oyun konsollarında da göreceğiz. Aksiyon macera türündeki bu oyunda Thor, Iron Man, Black Widow ve daha birçok karakteri kontrol edebileceğiz.

The Last of US: Part II (PS4 – 29 Mayıs)

Bir sıralama yapsak 2020’nin en çok beklenen oyunları listesinde üst sıralara çok rahatlıkla oynayabilecek olan The Last of Us: Part II, ilkine göre çok daha karanlık olacak gibi görünüyor.

Tarihi Belli Olmayanlar

Ghost of Tsushima (PS4)

Film benzeri bir sunuma sahip olacak olan oyunun, efsane yönetmen Akira Kurosawa’dan da bir hayli ilham aldığını söylemek mümkün.

Dying Light 2 (Xbox One, PS4, PC, PS5, Project Scarlett)

Dying Light 2; değişen dünyası, daha sofistike hikâye anlatımıyla orijinal oyundan bir hayli farklı görünüyor. Stüdyo, bu işin altından kalkabilirse Dying Light 2, 2020’nin en beğenilen oyunlarından bir tanesi olabilir.

Halo Infinite (Xbox One, PC, Project Scarlett)

Halo 5: Guardians’ın beklenen başarıyı elde edememesiyle birlikte Halo serisinin başarı yükü Halo Infinite’e kaldı diyebiliriz.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Xbox One, PS4, Switch, PC)

Star Wars markası, yıllarca farklı konsollarda farklı oyunlara uyarlandı. Bu oyunun ise Lego serilerinin imzası haline gelmiş olan mizahi anlatımla iç içe geçeceği düşünülüyor.

Psychonuts 2 (PS4, Xbox One, PC, Mac)

Oyunun geliştiricisi olan Double Fine Production, Microsoft tarafından satın alındı. Serinin hayranları da oldukça uzun bir süredir yeni oyunu bekliyor. İptal edilmezse 2020 yılında hayranlar yeni oyuna kavuşacak.

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine (Xbox One, PS4, PC)

Ubisoft, Quarantine ile birlikte Tom Clancy’s oyununa zombileri katma kararı aldı. Geliştirici firmanın aldığı bu kararın hayranlar tarafından nasıl karşılandığını oyun çıktığında göreceğiz.

Watch Dogs: Legion (PS4, Xbox One, PC, Stadia, PS5, Project Scarlett)

Londra’da geçecek olan bu yeni Watch Dogs oyununda bir kahraman olmayacak. Açık dünyada tanışılan herhangi bir kişiyi oynayabileceksiniz. Kulağa oldukça ilginç geliyor.

Yakuza: Like a Dragon (PS4)

Oyunun geliştirici ekibi, büyük bir risk alarak oyunun dövüş sistemini sıra tabanlı rol yapma türüne dönüştürüyor. Bu değişikliğin hayranlardan nasıl bir karşılık alacağını göreceğiz.

SkateBIRD (Switch, PC)

SkateBIRD’de evde yaşayan bir kuşa can vereceksiniz ve evdeki objelerle kendinizi eğlendirmeye çalışacaksınız.