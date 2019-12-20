PlayStation 4 İçin 7.02 Güncellemesi Yayınlandı

Sony, bundan birkaç gün önce PlayStation 4 konsolu için yeni bir güncelleme yayınlamıştı ve güncelleme sistem hatalarını gideriyordu. Şirket, bugün yeni bir güncelleme daha yayınladı ancak bu seferki güncellemede pek bir yenilik bulunmuyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, önümüzdeki yıl içerisinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni nesil oyun konsolu ile ilgili paylaştığı detaylar ile beklentiyi fazlasıyla artıran şirket, PlayStation 5 ile şu an piyasada bulunan tüm konsolları geride bırakarak performans anlamında büyük bir devrim yapacağını iddia ediyor.

Sony, yeni konsolunun üzerinde çalışıyor olsa da şu anki konsolu olan PlayStation 4’ün üzerindeki iyileştirme ve geliştirmeleri henüz bırakmış değil. PlayStation 4, geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme almıştı ve Sony, bu güncelleme ile birlikte PlayStation 4'e bazı yenilikler getirmiş ve konsolun sistemindeki bazı hataları da gidermişti. PlayStation 4’e gelen bu seferki güncelleme ise herhangi bir yenilik içermiyor.

Sony, tek satırlık bir güncelleme notu paylaştı:

Mevcut oyun konsoluna yeni güncellemesini yayınlayan Sony, bu güncellemede herhangi bir yenilik getirmedi. Şirket, içerisinde herhangi bir yenilik içermeyen güncellemenin yayınlandığını paylaştığı sayfada tek satırlık bir güncelleme notuna yer verdi. PlayStation 4’e gelen 7.02 güncellemesi, paylaşılan güncelleme notuna göre sistem kararlılığını artırıyor ve performansı iyileştiriyor.

PlayStation 4’ün yeni 7.02 güncellemesini indirmeden herhangi bir oyunu çevrimiçi olarak oynayamıyorsunuz ancak yayınlanan güncellemenin hiçbir yenilik getirmiyor olması boyutunun da küçük olmasını sağladı. Yalnızca 447,9 MB boyuta sahip olan güncelleme, bir önceki PlayStation 4 güncellemesinden 8 gün sonra yayınlandı. Anlaşılan o ki Sony, piyasadaki mevcut oyun konsoluna sahip olan oyuncuların daha iyi bir deneyim elde etmeleri için hâlâ uğraşıyor. Japonya merkezli teknoloji devinin bu çabası, kullanıcıların da Sony ürünlerini tercih etmesinde büyük etki yaratıyor. PlayStation 5'te bu çabaların nasıl yankı bulacağını hep birlikte göreceğiz.