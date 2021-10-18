Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayında konut fiyatlarında yaşanan rekor artışa dair verileri paylaştı. Önceki aya göre %3,9 ve önceki yılın ağustos ayına göre %11,9 artışın yaşandığı dönemde rekor artış yaşayan şehirler Denizli, Muğla ve Aydın oldu.

Türkiye'de son dönemde her ne kadar her alanda gözle görülür fiyat artışıyla karşılaştığımız bir dönemde olsak da bazı sektörler, fiyat bakımından rekor artışlara imza atıyor. Bunların en çok gündeme gelenlerinden biri ise konut fiyatları.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yakın zamanda 2021’in ağustos ayına ait Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre ülkenin genel konut fiyatlarında temmuz ayına göre %3,9 artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise %11,9 reel artış yaşandı ve bu şekilde, endeks tarihinin en hızlı artışı kaydedildi.

Rekor artış Ege bölgesinde yaşandı

Geçen aya göre %3,9 fiyat artışı yaşanmasının yanında 2020 yılının temmuz ayına göre %33,4 nominal, %11,9 da reel artış görüldü. Artış en çok yeni konutları vurdu. Bu konutların fiyatı önceki yılın ağustos ayına göre %40,2 artarken ikinci el konutların fiyatında bu sayı %32 oldu. Bir konutun ortalama metrekare fiyatı ise 4 bin 851,2 TL’ye ulaştı.

Şehirlere baktığımızda yıllık olarak İstanbul’daki artış %30,7, Ankara’daki artış %28,5 ve İzmir’deki artış %33,6 oldu. Aylık olarak ise İstanbul’daki aylık fiyat artışı %4,3, Ankara’da %3,3 ve İzmir’de %3,8 oldu. Konut fiyat artışında rekor kıran şehirler ise yine Muğla, Denizli ve Aydın oldu. Bu bölgedeki yıllık konut fiyatı artışı %53,7 oldu. Tüm bu fiyatlar tabii ki sadece satılık ilanlara değil, kiralık ilanlara da etki etti. Ağustos ve eylül aylarının da öğrencilerin ev tutmak için harekete geçtiği zamanlar olduğunu not etmek gerek.