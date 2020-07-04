2021 Audi RS3, Nurburgring’de Kamuflajlarla Tur Attı

Yeni 2021 model Audi RS3, Almanya’daki Nurburgring pistinde kamuflajlarla görüntülendi. Motor seslerine kulak verdiğimizde oldukça güçlü bir otomobille karşılaşacağımızı anlıyoruz.

2021 model Audi A3’ler Mart ayında tüm dünyaya tanıtılmıştı. Ardından da otomobilseverler gözlerini yeni Audi RS3’lerin çıkışına dikmişti. 2021 model RS3’lerin Almanya’daki Nurburgring pistinde yapılan test sürüşünden görüntüler geldi.

Aracın final testlerinden görüntüler, YouTube’da statesidesupercars tarafından paylaşıldı. Daha önce bazı casus fotoğraflarını ve dijital tasarım örneklerini gördüğümüz aracın sesini de duymuş olduk.

2021 Audi RS3 “kısmen” ortaya çıktı

Son görüntülerde dikkat çeken ilk şey, aracın üzerindeki kamuflaj miktarının azaltıldığı oldu. Araç genel olarak daha önceki casus fotoğraflarında olduğu gibi gözüküyor. Ancak egzos deliği daha derin bir görünüme sahip.

Bu görünüş farkının nedeni aracın satışa çıkacak farklı donanım paketlerinden birinin test edilmesi olabilir. Sonuçta Audi RS3’ün daha önce de değişik opsiyonlar sunduğunu görmüştük. Haliyle tasarımda ufak değişimler olması normal.

Öte yandan aracın motor sesi bize performans anlamında önemli gelişmeler görebileceğimizin işaretlerini veriyor. RS Q3 ve RS3 Sportback serilerinin sesi kulağa bu kadar iyi gelmiyordu. Mercedes-AMG A45 S’lere karşılık Audi bu otomobilde ikonik turboşarjlı 5 silindirli motorun sınırlarını zorlamış olabilir.

Audi motoru güçleniyor

Mercedes CLA 45, halihazırda dört silindirli motorların sınırlarını zorluyor. Audi’nin 5 silindirli motoru da 415 beygir güce ulaşabilir. Söylentiler doğruysa RS3, bir önceki nesilden 20 beygir daha fazla güç üreten bir motora sahip olacak. RS3 Performance için bu rakam 55 beygire kadar çıkacak.

RS3’ün tam olarak ne zaman yollara çıkacağı henüz bilinmiyor. Audi Sport’’un satış ve pazarlama şefi Frank Michl, Auto Express’e yaptığı açıklamada aracın çıkışının “birkaç ay sonra gerçekleşeceğini” ifade etti.

Ülkemizde satılan 2019 Audi RS3 modelleri 2.5 litrelik TFSI 394 beygirlik motora, 7 ileri S tronic şanzımana sahipti. 0-100 kilometre hızlanmasını 4.1 saniyede yapan ve 250 km/s hıza ulaşabilen araç, yeni motorla birlikte performansını daha da geliştirecektir.