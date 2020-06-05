1000 Beygir Güce Ulaşan Audi RS Q8 Modeli: Goliath

Audi’nin dikkat çeken SUV’u Audi RS Q8 için bir modifikasyon çalışması gerçekleştiren Alman şirket Wheelsandmore, aracı 1.010 beygir gücüne ve benzersiz bir görünüme kavuşturdu.

Audi RS Q8, fabrikasından 591 beygir gücü üreten 4.0 litrelik çift turbo V8 motoruyla geliyor. Audi’nin kendinden güçlü SUV’u piyasaya çıktıktan sonra modifikasyon şirketlerinin dikkatini çekti ve şirketler bir bir araç üzerinde çalışmaya başladı.

Geçtiğimiz ay Manhart isimli bir şirket, Audi RS Q8’i 900 beygir gücüne kadar çıkarmayı başardı. Manhart’tan sadece bir ay sonra Wheelsandmore isimli bir Alman modifikasyon şirketi, çok daha güçlü bir Audi RS Q8 versiyonu olan Goliath’ı ortaya çıkardı.

Wheelsandmore’un Stage 5 isimli kitinin uygulandığı Audi RS Q8, muazzam bir modifikasyonla 1.010 beygir gücüne ulaştı. Bu beygir gücü Audi RS Q8’i Bugatti Veyron’dan çok daha güçlü hale getirmiş oldu.

Audi RS Q8’in bu performans değişimini elde etmek için Wheelsandmore, araçta önemli değişiklikler yaptı. Araçtaki değişiklikler toplam 55.566 dolara (yaklaşık 375 bin) mâl oldu. Fiyatı 113.000 dolardan (yaklaşık 766 bin lira) başlayan Audi RS Q8’in modifiyeli fiyatı yükseltme paketiyle beraber 168.000 dolar (yaklaşık 1 milyon 140 bin lira) seviyelerine çıkıyor.

Wheelsandmore’un Audi RS Q8’e uyguladığı Stage 5 kiti, aracın gücünü artırsa da aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresini değiştirmedi. Bununla beraber fabrika çıkışlı Audi RS Q8, 0’dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkıyor ve Wheelsandmore’un 3.999 euroya sunduğu Tec-Tronic ayarlama kutusu bu süreyi 0.2 saniye azaltarak sürenin 3.6 saniyeye düşürüyor.