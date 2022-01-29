Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe, geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en yoğun havalimanları ile ilgili verileri paylaştı. Yayımlanan sonuçlarda İstanbul Havalimanı'nın 36 milyondan fazla yolcu ile 2021 yılında kıtadaki en yoğun havalimanı olduğu gözlemlendi.

Ekim 2018’de faaliyet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, 76.5 kilometrekarelik alanda bulunuyor ve dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alıyor. Şimdi de Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe, İstanbul Havalimanı ile ilgili yeni veriler paylaştı.

ACI Europe tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul Havalimanı, geride bıraktığımız 2021 yılında Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Paylaşılan yıllık raporda Türkiye’nin en büyük havalimanının geçtiğimiz yıl 36 milyon 988 bin 563 yolcuya hizmet verdiği ve yolcu trafiğinin önceki yıla göre önemli derecede artış gösterdiği ifade edildi.

Türkiye ve Rusya zirvede

2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle yolcu trafiğinin %59 düşüş gösterdiğini aktaran rapor, 2021 yılında bu oranın %37 yükseldiği kaydedildi. ACI Europe buna ek olarak, geçtiğimiz yıl kıtada en fazla yolcuyu Türkiye ve Rusya’da bulunan havalimanlarının ağırladığını vurguladı. İstanbul Havalimanı 2020 yılında da salgına rağmen en yoğun havalimanı olarak belirlenmişti.

Avrupa’daki en yoğun havalimanlarının paylaşıldığı raporda; İstanbul Havalimanı’nın 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla zirvede bulunduğu belirtildi. Ayrıca Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan Şeremetyevo Uluslarası Havalimanı’nın 30 milyon 943 bin 456 yolcu ile ikinci sırada, Fransa’daki Charles De Gaulle Havalimanı’nın ise 26 milyon 201 bin 698 yolcu ile üçüncü sırada bulunduğu da yayımlanan verilerle birlikte ortaya çıktı.

İstanbul’da bulunan bir diğer havalimanı Sabiha Gökçen ve Antalya’da bulunan Antalya Havalimanı da ACI Europe’un raporuna girmeyi başardı. Açıklamalara göre Sabiha Gökçen 24 milyon 991 yolcu ile kıtanın en yoğun altıncı havalimanı olurken Antalya Havalimanı, 21 milyon 333 bin yolcu ile dokuzuncu sırada yerini aldı.

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanının tam listesi ise şu şekilde;