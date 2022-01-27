Dünyanın Trafiği En 'Sıkışık' Şehirleri Açıklandı

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketi TomTom, 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. Verilere göre İstanbul, trafik yoğunluğunda Avrupa'da 2., dünyadaysa 5. oldu.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan pek çoğumuzun gününün en az 2 saatlik bölümü trafiğe takılmakla geçiyor. Normal şartlarda yirmi dakikada ulaşabileceğiniz bir konuma, iş çıkışı ya da sabah saatlerinde 2 saati aşkın sürede ulaşabiliyorsunuz. Elbette bu durum yalnızca ülkemizde değil, dünya genelindeki tüm büyük şehirlerde görülebiliyor.

Peki, Avrupa’da trafik yoğunluğu en çok hangi şehirde kendisini belirgin bir şekilde hissettiriyor? İşte bu sorunun cevabı, dünya çapında 57 ülkeden 416 şehrin verilerini derleyen Avrupa’nın en büyük navigasyon sistemleri firması TomTom tarafından verildi. TomTom tarafından paylaşılan 2020 verilerinde İstanbul, Avrupa’nın en yoğun trafiğine sahip şehirlerden biri oldu.

İstanbul, Avrupa’da trafiğin en yoğun olduğu ikinci şehir oldu

TomTom tarafından paylaşılan verilere göre Rusya’nın başkenti Moskova, Avrupa’nın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. Öte yandan listenin ikinci sırasında %51 oranla İstanbul yer aldı. Listenin geneliyse Ukrayna ve Rusya arasında paylaşıldı. Türkiye, dünya sıralamasındaysa 5. sırada yer alıyor.

Paylaşılan veriler, A noktasından B noktasına normal şartlarda gidilen sürenin yoğun trafikte ortalama ne kadar arttığını gösteriyordu. Yani, İstanbul’da A noktasından B noktasına trafik olmayan şartlarda 30 dakika gidiyorsanız, trafik olduğu zaman bu süre ortalama %51 oranında artıyor ve 45 dakikanın üzerine çıkıyor.

Avrupa’da trafiğin en yoğun olduğu şehirler:

Moskova (Rusya) - %54

İstanbul (Türkiye) - %51

Kiev (Ukrayna) - %51

Novosibirsk (Rusya) - %45

Odessa (Ukrayna) - %44

Saint Petersburg (Rusya) - %44

Harkov (Ukrayna) - %43

Lodz (Polonya) - %42

Bükreş (Romanya) - %42

Samara (Rusya) - %41

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler: