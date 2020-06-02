2021 Model BMW 4 Serisi Resmen Tanıtıldı

Yeni BMW 4 Serisi, ortaya çıkan onlarca görselden sonra nihayet tanıtıldı. Son çıkan 3 Serisi'ne çok benzediğini düşünsek de onu 3 Serisi'nden ayıran çok sayıda faktör var. Gelin yeni 4 Serisi'ne yakından bakalım.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan onlarca fotoğraftan ve konuşulanlardan sonra, sonunda 2021 Model BMW 4 Serisi tanıtıldı. Izgaralarıyla dikkat çeken araba, tamamen ortaya çıkan dış görünüşüyle araba tutkunlarının ilgisini üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

Yeni modelin; BMW’nin kasa numarası GS20 olan yeni 3 Serisi'yle CLAR (küme mimarisi) platformu ve arabanın ön tasarımı bakımından neredeyse aynı detayları paylaştığını söyleyebiliriz. Bunların dışında yeni 4 Serisi'nin, adeta bakanı kendine tekrar baktıracak tasarımıyla fark yarattığını belirtelim.

Yeni BMW 4 Serisi'nin görüntüleri paylaşıldı:

Değişikliklerin sadece dış görünüşle bitmediğini söyleyerek arabanın yürüyen aksamının ve güç aktarım organlarının da yenilendiğini ekleyelim. Yeni model 4 Serisi hakkında konuşmaya öncelikle arabanın ön ızgarasıyla başlayalım. BMW’nin E12 kasa numaralı ilk 5 Serisi'nde gördüğümüz ön kısım, yeni ızgara tasarımını hayatımıza soktu. Yeni 4 Serisi'ndeyse bu görünümü yakalamaya çalışan marka, ızgarayı yataydan ziyade dikey olarak uzatmaya karar vermiş.

Arabanın boyutlarının önceki modellere göre 13,2 cm daha uzun, 2,54 cm daha geniş ve 1 cm daha yüksek olduğunu söyleyelim. Ön taraftaysa bizi, ızgarayı çevreleyen standart LED farlar karşılıyor. Dış tasarımla kıyaslandığında, arabanın iç tasarımının sadelikten yana olduğunu düşünebiliriz. Deri spor direksiyon ve yenilenmiş spor koltukların artık bir standart olduğunu da belirtelim.

Arabanın 'Başlat/Durdur' düğmesi orta konsolda yeni yerinde karşımıza çıkıyor. Yeni vites tasarımıysa dikkat çeken bir diğer ayrıntı. M Sport modellerinde her zaman olduğu gibi farklı iyileştirmeler mevcut. Torpidonun kenarında bulunan yumuşak diz destekleyiciler, özel kapı kenarı kapakları ve M Sport özel direksiyonu bunlara örnek verilebilir.

Motor olarak 3 farklı yapıyla birlikte gelen yeni 4 Serisi; 430i, 430 xDrive ve M440i xDrive seçeneklerini bizlere sunuyor. 430i modeli, 2 litre 4 silindirli motora sahip olup 255 beygir güç üretiyor. 382 beygir gücene sahip M440i’nin motoruysa 3 litre sıralı 6 turbo olarak karşımıza çıkıyor. Tüm araçların 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte geleceğini de belirtelim.

Tüm versiyonlarda standart şerit kalkış uyarısı ve kör nokta tespiti bulunuyor. Otomobil, 2. Seviye otonom sürüş sistemleri dâhilinde şerit sabitleme asistanı ve geliştirilmiş 'hands-free' teknolojisini bünyesinde barındırarak bir adım öne çıkmayı başarıyor.

Fiyatlandırma konusunda 430i için 45.600 dolar (vergisiz 305.400 TL), 430i xDrive için 47.600 dolar (vergisiz 318.794 TL) ve M440i xDrive içinse 58.500 dolar (vergisiz 391.796 TL) başlangıç fiyatlarının geçerli olduğunu söyleyebiliriz.