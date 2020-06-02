Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Japonya merkezli Toyota, çok sevilen ve satan Corolla serisinin oldukça şık görünen 2021 Hatchback modelini tanıttı.

Toyota'nın dünya genelinde en çok satan otomobil serisi olan Corolla'nın beş kapılı hatchback modelleri, 2019 yılından itibaren yenilenmiş dizaynlarıyla yeniden üretilmeye başlanmıştı. Toyota, Corolla Hatchback serisinin yeni modeli 2021 Corolla Hatchback Special Edition'ı tanıttı. Her ne kadar ismi hatchback olarak geçse de Toyota'nın Corolla Hatchback modelleri tam anlamıyla Yaris modellerindeki tam eğimli bir yapıya sahip değil. Toyota geçtiğimiz günlerde, GR Corolla olarak adlandırdığı üç silindirli turbo motora sahip, 257 beygir gücünde, tam hatchback yapısında olan yeni bir otomobilini de duyurdu.

Toyota Corolla Hatchback Special Edition'a geri dönecek olursak firma, bu otomobilden sadece 1.500 adet üretecek. Ayrıca Corolla Hatchback Special Edition, Supersonic Red olarak adlandırılan metalik kırmızı olmak üzere tek bir renk seçeneğine sahip olacak.

2021 Toyota Corolla Hatchback Special Edition:

Corolla Hatchback Special Edition, Supersonic Red olarak adlandırılan metalik kırmızı renkte gelirken bu kırmızı renge çok yakışan 18 inçlik metalik siyah jantlara sahip olacak ve normalde krom kaplama olan dış kısımlar tamamen siyah olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Corolla Hatchback Special Edition, metalik kırmızı gövdesiyle iyi bir uyum yakalamak için tamamen siyah renkte tasarlanmış ön, arka, yan çamurluklardan ve arka kısımda bulunan rüzgarlıktan oluşan bir body kit üzerine oturtulmuş.

Kaputun altına gelecek olursak Corolla Hatchback Special Edition'da, 2,0 litrelik 4 silindirli bir motor kullanılmış. Önden çekişli olan bu otomobil, 168 beygir gücüne ve 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. Ayrıca Corolla Hatchback Special Edition dâhil bütün 2021 model Corolla'lar, Toyota Safety Sense 2.0 güvenlik yazılımıyla geliyor. Toyota Safety Sense 2.0; bünyesinde şerit takip uyarı sistemi, otomatik sis farları, yol işaretleri sensörü ve kör nokta takibi gibi özellikler barındırıyor.