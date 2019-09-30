BMW’nin yarış tutkusu ve sportifliğini sokaklar için uyarladığı M serisinden bir model daha sahneye çıktı. Kamuflajlara bürünmüş BMW M3 2021, Nürburgring pistinde birkaç casus fotoğrafçı tarafından görüntülendi.

Alman otomobil markası ya da daha doğru bir deyişle yolların asi canavarlarının üreticisi BMW’nin yeni aracı, Nürburgring pistinde görüntülendi. Kamuflajlar içerisine gömülen BMW M3’ün fotoğrafları casus fotoğrafçılar tarafından çekildi ve basına yayıldı.

Araç kamuflajla kaplı olmasına rağmen açıkta kalan birkaç detay ile bazı bilgiler elde edebiliyoruz. BMW M3’ün ön kısmına baktığımız zaman, büyük bir ön ızgarayla karşı karşıya kalıyoruz. Burada ise "Görüntülerde gördüğümüz ön ızgara kısmı, bir kamuflaj hilesi olabilir mi?" sorusu akıllara geliyor. Fotoğrafları çeken fotoğrafçıların söylediği kadarıyla böyle bir durum mümkün.

2021 BMW M3, ön tarafta büyük ve birleşik bir ızgaraya sahip olabilir

Otomobilin ön kısmında yer alan üst ızgara ile alt ızgara birbirinden ayrık gözüküyor. Bu tarz, klasik 3 serilerinde kullanılan tarz ancak bu seferki modelde ızgaralar fazlasıyla büyük. Dolayısıyla bu da akıllara alt ve üst ızgaranın bu modelde birleştirilmiş olabileceğini getiriyor. BMW Concept 4’te gördüğümüz kocaman ve birleşik ön ızgara modelini, önümüzdeki M3 modelinde de görebiliriz.

Izgara mevzusunun dışarısına çıkmak gerekirse bildiğimiz ve emin olduğumuz müthiş bilgi; bu büyük ızgaranın arkasında duran 3,0 litrelik çift turbo motorun 510 beygirden fazla güce sahip olacağı. BMW M CEO’su Markus Flasch, aracın 510 beygir gücüne ulaşabildiğini ancak henüz tam potansiyelini göstermediğini belirtti.