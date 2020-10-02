2021 BMW M4 Convertible, Kamuflajlı Şekilde Görüntülendi

Münih merkezli Alman otomobil üreticisi BMW'nin 2021 model M4 Convertible modeli, test edilirken casus kameralara yakalandı. Kamuflajlı bir şekilde görüntülenen aracın devasa ızgarası dikkat çekiyor.

Bu haftanın başlarında yeni M3 Sedan, M4 Coupe ve 4 Serisi Convertible'ın tanıtımını yapan BMW, yeni araçları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Alman üretici, yeni M4 Convertible üzerindeki testlere başladı. Devam eden testler esnasında casus kameralara yakalanan araç, devasa ızgara tasarımıyla dikkat çekti.

M4 Coupe'nin izinden gidecek olan yüksek performanslı araç, mevcut modelde yer alan sert tavana kıyasla geri çekilebilir yumuşak tavana sahip olacak. Bu değişiklik, ağırlığı azaltmanın yanında tavan kapalı durumdayken araca daha estetik bir görünüm de katacak.

Yeni BMW M4 Convertible neler sunacak?

Geri çekilebilir yumuşak tavanın yanı sıra otomobilin iki yanında hava girişleriyle çevrili devasa bir ızgaraya sahip olduğunu da yine casus fotoğraflardan görebiliyoruz. Bununla birlikte yüksek performanslı fren sistemi ile desteklenen şık tekerlekler, aerodinamik ayna kapakları ve dörtlü egzoz çıkışı da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Kaputun altına geçtiğimizde yeni M4 Convertible'ın, tıpkı M4 Coupe gibi dönüştürülebilir iki farklı çıkışta sunulan çift turbolu 3.0 litrelik altı silindirli bir motora sahip olması bekleniyor. Bu noktada temel model 480 bg ve 550 Nm tork üretirken, Competition modelinin 511 bg ve 650 Nm torka çıkacağı söyleniyor.

ABD'de M3 Sedan 69.900, M4 Coupe ise 71.800 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. M4 Convertible'ın bu iki modelden daha yukarıda bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor ancak şimdilik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.