Otomobil Satışları Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 115 Arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), eylül ayına ait otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamalar, yükselen fiyatların ve yeni ÖTV düzenlemesinin vatandaşları etkilemediği sonucuna ulaştırdı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), eylül ayına ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı. 31 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında otomobil fiyatlarının artışını takiben satışlarda düşüş yaşanması bekleniyordu.

Ancak beklenen olmadı. Hatta eylül ayındaki otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 115 oranında arttı. ODD verilerine göre eylül ayında, tam 90 bin 619 adet araç satışı yapıldı.

ODD'nin geçtiğimiz yıl eylül ayı için açıkladığı toplam satış miktarı, 41 bin 992 adet olarak gerçekleşmişti. Ancak geçtiğimiz yıl otomobil fiyatları, mevcut fiyatlara göre oldukça düşüktü. Ancak bu yıl araç satışları öylesine artmış durumda ki 2020 Eylül'ü, tüm zamanların en çok otomobil ve hafif ticari araç satılan eylül ayı olarak tarihe geçti.

2020 yılı geneline baktığımız zaman da otomobil pazarında büyüme yaşandığı sonucuna ulaşılıyor. Bu bağlamda 2019 yılının ocak-eylül aralığında 281 bin 309 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiği görülürken; 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75 büyüme yaşandı. Son rakamlara göre bu yılın başından eylül ayına kadar 493 bin 621 araç satışı gerçekleşti.

Son 10 yılın eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarına bakıldığında, pazardaki büyümenin yüzde 52 oranında arttığı görülüyor. Satılan araçlara bakıldığı zaman ise tüketicilerin daha çok, vergi oranı düşük olan A, B ve C segmentinde araçları tercih ettiklerini görüyoruz. Ayrıca vatandaşlar son on yıllık süreçte benzinli araçları daha çok tercih ettiler. Açıklanan verilere göre bu süreçte 202 bin 839 adet benzinli araç, 158 bin 059 adet dizel araç ve 15 bin 781 adet de otogazlı otomobil satışı gerçekleşti.