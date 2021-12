En popüler oyunların her yıl farklılık gösterdiği gibi satış rakamları da aynı farklılığı gösteriyor. Nitekim popüler olan oyunların satışı doğal olarak çok daha fazla oluyor. Peki bu yıl en çok hangi oyunlar satış yaptı?

2021 yılı oyun açısından kurak geçen bir dönem olarak lanse edilse de, kayda değer ve dönüp bakmayı gerektirecek birçok oyunun piyasaya sürüldüğü de aksi iddia edilemez bir gerçek. Tabii ki hal böyle olunca satış rakamlarını da ortaya çıkarmak gerekti.

En çok satışı yapmayı başaran bazı oyunlar artık rutin bir hale gelip gördüğünde şaşırtmasa da bazı oyunlar gerçekten şaşırtmayı ve insanı etkilemeyi başarıyor. İşte karşınızda Metacritic puanlarına göre 2021 yılının en çok satan oyunları:

2021 yılında en çok satılan oyunlar:

Minecraft

Mario Kart 8

Super Mario World 3D

Monster Hunter Rise

Spider-Man: Miles Morales

Assassin's Creed Valhalla

Resident Evil: Village

MLB: The Show

Call of Duty: Black Ops Cold War

Madden NFL 22

Her yaştan insanı bünyesinde barındırabilen: Minecraft

Tür: Hayatta kalma, sandbox, aksiyon, macera

Hayatta kalma, sandbox, aksiyon, macera Çıkış Tarihi: 18 Kasım 2011

18 Kasım 2011 Yayıncı: Mojang, Sony, Xbox, Telltale Games

Mojang, Sony, Xbox, Telltale Games Metacritic Puanı: 93

93 2021 Satış rakamı: 1.7 milyar dolar

Yediden yetmişe, kısaca her yaştan insana hitap edebilme potansiyeline sahip olan Minecraft, çıkışının üstünden geçen yıllara rağmen hala en çok satan oyunlar listesinde adını yazdırabiliyor oluşu gerçekten etklieyici bir başarı. Sandbox bir dünyada hayatta kalmayı çalışıp kendi maceranıza yön verme şansını size sunan Minecraft, hala hayal gücünü geliştirebileceğiniz en ideal oyunlar arasında parmakla gösteriliyor. Bu tarz artıları göz önünde bulundurulduğunda hala oyun endüstrisinin devlerinden biri olarak görülmesine şaşırmamak lazım.

Kart yarış oyunlarının ikonik markası: Mario Kart 8

Tür: Yarış oyunu

Yarış oyunu Çıkış Tarihi: 29 Mayıs 2014

29 Mayıs 2014 Yayıncı: Nintendo

Nintendo Metacritic Puanı: 92

92 2021 Satış Rakamı: 8,3 milyon kopya

Kart yarış türünün birçok örneğini şu zamana kadar özellikle Playstation ve Nintendo tarafında oldukça sık gördük. Fakat hiçbiri Mario Kart serisinin elde ettiği başarıyı elde edemedi. Özellikle son çıkardıkları oyun ile kendi namını koruyan Mario Kart serisi, çıkış yaptığı yıla rağmen ikonik bir Nintendo oyunu olarak anılmaya devam ediliyor.

Günümüz oyunlarına hala başarılı bir şekilde uyum sağlayan: Super Mario World 3D

Tür: Platform, macera

Platform, macera Çıkış Tarihi: 12 Şubat 2021

12 Şubat 2021 Yayıncı: Nintendo

Nintendo Metacritic Puanı: 89

89 2021 Satış Rakamı: 5,60 milyon kopya

Super Mario serisi çoğu insanın çocukluğunu süsleyen ve eğlenceli kılan bir seriydi. Oyun oynayan birçok insanın Mario ile oldukça keyifli anıları mevcuttur. Fakat günümüzde Mario unutulan bir seri olmak yerine günümüze ayak uydurup kendini çok daha ileri taşımayı başaran oyunlardan bir tanesi. Rengarenk dünyası ve oynanıştaki çeşitliliği şelale gibi karşımıza çıkaran Super Mario 3D World, bu listede yer almayı kesinlikle hak eden oyunlardan bir tanesi.

Avlanması gereken canavarlar ile dolu yepyeni bir dünya: Monster Hunter Rise

Tür: Aksiyon, RPG, macera

Aksiyon, RPG, macera Çıkış Tarihi: 26 Mart 2021

26 Mart 2021 Yayıncı: Capcom

Capcom Metacritic Puanı: 88

88 2021 Satış Rakamı: 7,5 milyon kopya

Monster Hunter World ile birlikte tamamen bilgisayar sektörüne giriş yapan Monster Hunter serisi, Asya kültürüne has bir stille canavar avlamanın ne kadar keyifli olduğunu tüm dünyaya çok net bir şekilde gösterdi. Monster Hunter World’ün başarısını arkasına alıp yoluna devam eden seri Rise oyunu ile birlikte daha hikaye bazlı ve farklı bir sanat tercihi ile karşımıza çıkıyor. Ele alınınca biraz riskli gözüken bu durum kendi çevresinde oldukça pozitif bir ivme yaratıp oyunun adının bu listede yer almasını sağladı.

Yeni ve etkileyici bir örümcek adam: Spider-Man Miles Morales

Tür: dövüş, aksiyon, macera

dövüş, aksiyon, macera Çıkış Tarihi: 12 Kasım 2020

12 Kasım 2020 Yayıncı: Sony

Sony Metacritic Puanı: 85

85 2021 Satış Rakamı: 6,5 milyon kopya

Playstation 4’e özel çıkan Spiderman oyununun elde ettiği müthiş başarıdan sonra hız kesmeden yeni oyun için kolları sıvayan ekip Miles Morales’i bir anda karşımıza çıkardı. İlk oyunun da etkisiyle birlikte yeniden başarılı işlere imza atmayı başaran Miles Morales, kısa bir oyun olarak görülmesine rağmen yeni ve farklı bir Spiderman deneyimine imkan sağladığı için çoğu oyuncunun yüzünü güldürmeyi başardı. Bu elde ettiği başarılar ise yılın en çok satan oyunları arasında kendisine hak ettiği yeri verdi.

Vikinglerin dünyasında suikastçilik yapmak: Assassin's Creed Valhalla

Tür: Aksiyon, RPG, macera

Aksiyon, RPG, macera Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2020

10 Kasım 2020 Yayıncı: Ubisoft

Ubisoft Metacritic Puanı: 84

84 2021 Satış Rakamı: İlk 2 ayda 12 milyon kopya

Assassin’s Creed Origins’den sonra oyun türü olarak bambaşka bir hale bürünen Assassin’s Creed serisi, eski hatalarından ders alıp çok daha başarılı bir şekilde karşımıza çıkmış gibi gözüküyor. Seriyi değiştiren Origins oyunundan önce oldukça sert eleştirilere maruz kalan Ubisoft Origins’den beri aynı hataları yapmamaya özen gösterip, oyuncuları çok daha fazla dinlediğini belli ediyor. İlk iki oyunun rüzgarını arkasına aldıktan sonra Ubisoft bu sefer Valhalla ile bizi vikinglerin kucağına attı. Aksiyon ve rol yapma öğelerini bol bol önümüze serpen Valhalla alışagelmiş Assassin’s Creed mekaniklerinin yanı sıra kabile kurmak gibi vikinglere yönelik etmenlere de bol bol yer vermiş.

'Aile her şeydir' temasıyla yeniden kötülükle savaşıyoruz: Resident Evil: Village

Tür: Hayatta kalma, korku

Hayatta kalma, korku Çıkış Tarihi: 7 Mayıs 2021

7 Mayıs 2021 Yayıncı: Capcom

Capcom Metacritic Puanı: 84,

84, 2021 Satış Rakamı: 5 milyondan fazla kopya

Resident Evil serisi oyun sektöründe oldukça köklü ve kült bir seri olarak geçer. Seri uzun süredir durgun olmasına rağmen, 2017’de çıkan Resident Evil 7: Biohazard ile neredeyse eski şanına yeniden kavuştu diyebiliriz. O zamandan beri hız kesmeden yeni oyunlarına devam edenin serinin en yeni oyunu ise Resident Evil Village. Bir kez daha aile bağları için savaştığımız oyunumuzda bu sefer ise kızımızı kurtarmak için yine türlü türlü garip, korkutucu ve aynı zamanda rahatsız edici durumların içine atıyoruz kendimizi.

Ülkemizde orjinal amacı dışında her yerde kullanaılan Beyzbol sopasının ana odağı: MLB: The Show

Tür: Spor, strateji, simülasyon

Spor, strateji, simülasyon Çıkış Tarihi: 16 Nisan 2021

16 Nisan 2021 Yayıncı: Sony, Cokem International, MLB Advaned Media

Sony, Cokem International, MLB Advaned Media Metacritic Puanı: 79

79 2021 Satış Rakamı: 4 milyon oyuncuyla 2 milyondan fazla kopya

Ülkemizde pek rağbet görmeyen başka bir spor olan Beyzbolun canlı kanlı örneği olan MLB: The Show, çok kısa bir sürede kendi serisinin en çok satan oyunlarından bir tanesi oldu. Bunun yanı sıra Sony için de büyük bir kazanç olan MLB: The Show, bu rüzgarı arkasına alarak hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edecekmiş gibi görünüyor.

Soğuk savaş dönemine bu sefer de Call of Duty gözünden bakıyoruz: Call of Duty: Black Ops Cold War

Tür: FPS, aksiyon

FPS, aksiyon Çıkış Tarihi: 13 Kasım 2020

13 Kasım 2020 Yayıncı: Activision

Activision Metacritic Puanı: 76

76 2021 Satış Rakamı: 5,7 milyondan fazla kopya

Artık bir rutin haline gelen Call of Duty serisinin bu seneki üyesi olan Black Ops Cold War, adından da tahmin edeceğiniz üzere bizi soğuk savaşın kucağına götürüyor. Cold War, son zamanlarda çıkan Call of Duty oyunları arasında en fazla yenilik barındırmaya çalışan Call of Duty oyunu olabilir. Diyaloglar ile yaptığınız seçimler hatta yer yer karşınıza bulmaca çıktığı bile oluyor. Hatta terchile bağlı yapılan yan görevler bile yenilik dozajını arttırıyor. Bu gibi şeyler genel Cod serisinde görmeye alışkın olmadığımız şeyler olsa da yüzümüzü güldürüyor.

Oldukça sert bir spor olmasıyla bilinen Amerikan Futbolunun canlı kanlı örneği: Madden NFL 22

Tür: Spor, simülasyon, strateji

Spor, simülasyon, strateji Çıkış Tarihi: 17 Ağustos 2021

17 Ağustos 2021 Yayıncı: Electronic Arts

Electronic Arts Metacritic Puanı: 70

70 2021 Satış Rakamı: Oyun yeni olduğu için rakamlar net değil

Amerikan futbolunun başarılı bir temsilcisi olan Madden NFL 22, spor hayranlarının çoğunlukla es geçmediği bir oyun. Öyle ki spor dalının kült oyunlarından biri olarak bile görülebilir. Ülkemizde çok adı geçmese de dünya genelinde oldukça sevilen Madden NFL 22 kendi çapında gösterdiği başarısı ile 2021’in en çok satan oyunları arasına giriş yapmayı başardı