2021'in En Fazla Yatırım Alan Avrupalı Girişimler Açıklandı

2021 yılının en fazla yatırım alan Avrupa merkezli girişimleri açıklandı. Listenin ilk 20'sini oluşturan girişimler, toplamda yaklaşık 20 milyar euro yatırım alırken üçüncü sırada, Türkiye'den bir isim bulunuyor.

2021 yılı, girişimler ve girişimciler için fazlasıyla hareketli bir yıldı. Girişim sektörü kaynaklarına göre bu yıl, özellikle Avrupa’da rekorlar kırılmasını sağladı. Öyle ki 2021 yılı, Avrupa kökenli girişimlerin aldıkları yatırım bakımından rekor kırılan bir yıl oldu. Bu yıl girişimlerin aldıkları yatırımların toplam tutarının 100 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.

Yayımlanan verilerden yola çıkan Tech.eu da 2021 yılı içinde en fazla yatırım alan 20 girişimi listeledi. Bu yıl yatırım alan girişimler listesinin yalnızca ilk 20’si, toplamda 20 milyar euro yatırım aldı. Listenin üçüncü sırasındaysa Türkiye’den bir isim bulunuyor. 2021 yılında en fazla yatırım alan girişimler şu şekildeydi:

2021’de en fazla yatırım alan girişimler

Mollie – 665 milyon euro (Hollanda merkezli ödeme hizmeti)

IONITY – 700 milyon euro (Almanya merkezli şarj istasyonu ağı)

Flink – 750 milyon euro (Almanya merkezli çevrimiçi perakende uygulaması)

SumUp – 750 milyon euro (İngiltere merkezli mobil ödeme şirketi)

Revulot – 800 milyon euro (Birleşik Krallık merkezli finansal teknoloji şirketi)

MessageBird – 800 milyon euro (Hollanda merkezli çok kanallı iletişim platformu)

Trade Republic – 900 milyon euro (Almanya merkezli çevrimiçi broker)

N26 – 900 milyon euro (Almanya merkezli çevrimiçi banka)

Celonis – 1 milyar euro (Almanya merkezli veri işleme şirketi)

Klarna – 1 milyar euro (İsveç merkezli fintech şirketi)

Grover – 1 milyar euro (Almanya merkezli teknolojik cihaz kiralama şirketi)

Gorillas – 1 milyar euro (Almanya merkezli hızlı market teslimatı şirketi)

Cinch – 1 milyar euro (İngiltere merkezli ikinci el otomobil alım-satım platformu)

Sinch – 1,1 milyar euro (İsveç merkezli telekomünikasyon şirketi)

Just Eat Takeaway.com – 1,1 milyar euro (Hollanda merkezli yemek sipariş uygulaması)

Delivery Hero – 1,25 milyar euro (Almanya merkezli çevrimiçi gıda dağıtım hizmeti)

Spotify – 1,3 milyar euro (İsveç merkezli çevrimiçi müzik platformu)

Trendyol – 1,5 milyar euro (Türkiye merkezli e-ticaret platformu)

Adevinta – 1,9 milyar euro (Norveç merkezli çevrimiçi pazar uzmanlığı platformu)

Northvold – 2,75 milyar euro (İsveç merkezli enerji teknolojileri şirketi)

Trendyol, ağustos ayında çıktığı yatırım turunda toplam 1,5 milyar euroluk yatırım almayı başardı. Şirketin değeri 16,5 milyar doları aştı ve Trendyol, Türkiye’nin ilk ‘decacorn’ şirketi oldu. Yatırım turu, General Atlantic, SoftBank Vision Fund 2, Princeville Capital ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi tarafından ortak bir şekilde yürütüldü.