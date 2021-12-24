Ülkemizde bilişim sektöründe yapılan etkinlikler arasında en prestijlileri arasında yer alan Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin bu yıl dokuzuncusu düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüller, halk oylaması sonucunda sahiplerini buldu.
Takipçilerimizi hatırlayacağı üzere Webtekno da geçtiğimiz yıllarda bu köklü etkinliğin bir parçası olmuş ve üst üste altı yıl boyunca ‘Yılın En İyi Teknolojik İçerik Sitesi’ seçilmişti. Bu yıl da Webtekno’nun kardeş şirketi Masomo, ‘Yılın En İyi Yerli Oyun Geliştirme Şirketi’ ödülünü almaya hak kazandı. Buna ek olarak, diğer 17 kategoride de farklı adaylar yarıştı. Kendi alanında en başarılı olduğu düşünülen isimler, halk oylaması sonucunda ödüllerini almayı başardı.
Gelin, şimdi de bu yılın kazanan isimlerine bir göz atalım…
Bu yılın kazananları:
- Yılın En İyi Yerli Dijital Yayın Platformu: BluTV
- Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Markası: Netflix
- Yılın En İyi Yerli Oyun Geliştirme Şirketi: Masomo
- Yılın En İyi Dijital Yayın İçerik Üreticisi: Berk Keklik
- Yılın En İyi Siber Güvenlik Şirketi: Cyberwise
- Yılın En İyi Sesli Kitap Uygulaması: Storytel
- Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi: Trendyol
- Yılın En İyi Yapay Zekâ Girişimi: Intenseye
- Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması: Helpsteps
- Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Ünlüsü: Nisan Hakan
- Yılın En İyi Market Servis Uygulaması: Yemek Sepeti Banabi
- Yılın En İyi Bilgisayar Ekipman Markası: Logitech
- Yılın En İyi Yeni Nesil Finans Uygulaması: Papara
- Yılın En İyi Yazılım ve Bilgisayar Topluluğu: Türkiye Açık Kaynak Platformu
- Yılın En İyi Sürdürülebilir Teknoloji Girişimi: Farmlabs
- Yılın En İyi Online Yayın İçeriği Üreticisi: Pqueen
- Yılın En İyi Ulaşım Uygulaması: Uber
- Yılın Bağımsız Haber Uygulaması: Bundle