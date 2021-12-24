Boğaziçi Üniversitesi, her yıl düzenlediği Boğaziçi Bilişim Ödülleri ile farklı sektörlerde öne çıkan isimleri taçlandırıyor. 18 farklı kategorideki adaylar, halk oylaması sonucunda ödüllerine kavuştu. Webtekno’nun kardeş şirketi Masomo da ödül alanlar arasında yer almayı başardı. İşte, bu yılın Boğaziçi Bilişim Ödülleri kazananları…

Ülkemizde bilişim sektöründe yapılan etkinlikler arasında en prestijlileri arasında yer alan Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin bu yıl dokuzuncusu düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüller, halk oylaması sonucunda sahiplerini buldu.

Takipçilerimizi hatırlayacağı üzere Webtekno da geçtiğimiz yıllarda bu köklü etkinliğin bir parçası olmuş ve üst üste altı yıl boyunca ‘Yılın En İyi Teknolojik İçerik Sitesi’ seçilmişti. Bu yıl da Webtekno’nun kardeş şirketi Masomo, ‘Yılın En İyi Yerli Oyun Geliştirme Şirketi’ ödülünü almaya hak kazandı. Buna ek olarak, diğer 17 kategoride de farklı adaylar yarıştı. Kendi alanında en başarılı olduğu düşünülen isimler, halk oylaması sonucunda ödüllerini almayı başardı.

Gelin, şimdi de bu yılın kazanan isimlerine bir göz atalım…

Bu yılın kazananları:

Yılın En İyi Yerli Dijital Yayın Platformu: BluTV

Yılın Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Markası: Netflix

Yılın En İyi Yerli Oyun Geliştirme Şirketi: Masomo

Yılın En İyi Dijital Yayın İçerik Üreticisi: Berk Keklik

Yılın En İyi Siber Güvenlik Şirketi: Cyberwise

Yılın En İyi Sesli Kitap Uygulaması: Storytel

Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi: Trendyol

Yılın En İyi Yapay Zekâ Girişimi: Intenseye