Avrupa’daki otomotiv endüstrisi için en önemli ödüllerden birisi olan The Golden Steering Wheel (Altın Direksiyon) ödülleri, bu yıl 45. kez alıcılarını buldu. The Golden Steering Wheel 2021 töreninde toplamda 12 farklı kategoride 12 adet ödül dağıtıldı. Ödüllerde bu yılın en ön plana çıkan otomobil markasıysa Cupra oldu.
Kazanan modellerin seçimi, AUTO BILD ve BILD am SONNTAG dergisi okuyucuları, jüri ve editörler tarafından gerçekleştirildi. Okuyucular, öncelikle her kategori için üç farklı otomobil modelini seçti. Bu üç model, editörler ve 14 kişiden oluşan jüri tarafından test sürüşleri de dahil olmak üzere detaylı incelemeye alındı. En sonunda kazananlar açıklandı. The Golden Steering Wheel 2021’nin kategorilere göre bu yılki kazananları şu şekildeydi:
2021'in en iyi otomobilleri:
Küçük ve kompakt otomobiller: Cupra Leon
Küçük ve kompakt elektrikli otomobiller: Cupra Born
Orta ve üst sınıf: Porsche Panamera
Orta ve üst sınıf elektrikli: Mercedes EQS
SUV: Cupra Formentor VZ5
SUV elektrikli: Skoda Enyaq iV
Spor araba: BMW M4 Competition
Van/Aile: Mercedes EQV
En güzel araba: Audi e-tron GT
25 bin euro altındaki en iyi otomobil: Opel Mokka-e
35 bin euro altındaki en iyi otomobil: Toyota GR Yaris
En iyi yenilik: Schaeffler elektrikli aks
- Bu yılki The Golden Steering Wheel ödüllerinin kazananlarının yarısından fazlası elektrikli otomobillerden oluştu.