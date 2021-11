Bu yıl 45. kez sahiplerini bulan The Golden Steering Wheel 2021 ödüllerinin kazanan isimleri açıklandı. Toplamda 12 kategoride 11 otomobil modeline ödül verildi. Bu yılın en fazla kazanan markasıysa Seat'ın yan markası olan Cupra oldu.

Avrupa’daki otomotiv endüstrisi için en önemli ödüllerden birisi olan The Golden Steering Wheel (Altın Direksiyon) ödülleri, bu yıl 45. kez alıcılarını buldu. The Golden Steering Wheel 2021 töreninde toplamda 12 farklı kategoride 12 adet ödül dağıtıldı. Ödüllerde bu yılın en ön plana çıkan otomobil markasıysa Cupra oldu.

Kazanan modellerin seçimi, AUTO BILD ve BILD am SONNTAG dergisi okuyucuları, jüri ve editörler tarafından gerçekleştirildi. Okuyucular, öncelikle her kategori için üç farklı otomobil modelini seçti. Bu üç model, editörler ve 14 kişiden oluşan jüri tarafından test sürüşleri de dahil olmak üzere detaylı incelemeye alındı. En sonunda kazananlar açıklandı. The Golden Steering Wheel 2021’nin kategorilere göre bu yılki kazananları şu şekildeydi:

2021'in en iyi otomobilleri:

Küçük ve kompakt otomobiller: Cupra Leon

Küçük ve kompakt elektrikli otomobiller: Cupra Born

Orta ve üst sınıf: Porsche Panamera

Orta ve üst sınıf elektrikli: Mercedes EQS

SUV: Cupra Formentor VZ5

SUV elektrikli: Skoda Enyaq iV

Spor araba: BMW M4 Competition

Van/Aile: Mercedes EQV

En güzel araba: Audi e-tron GT

25 bin euro altındaki en iyi otomobil: Opel Mokka-e

35 bin euro altındaki en iyi otomobil: Toyota GR Yaris

En iyi yenilik: Schaeffler elektrikli aks