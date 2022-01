2021 yılı iyisiyle kötüsüyle biterken geride kalan kubbede hoş bir seda ve tutkuyla izlediğimiz yabancı diziler oldu. Kimisi çıktığı anda dünyayı kasıp kavururken, kimisi bölüm bölüm içimize işlemeyi başardı. Gelin IMDb puanlarına göre 2021 yılının en iyi yabancı dizilerine ve anlattıkları hikayelere yakından bakalım.

2021 yılı herkes için farklı geçti. Kimisi hayatının aşkını buldu, kimisi hayaline bir adım daha yaklaştı, kimileri de her saniyesini soluksuz izlediği yeni yabancı dizilerle tanıştı. Dijital yayın platformlarının sayısı arttıkça, karşılaştığımız harika yabancı dizilerin sayısı da giderek artıyor. Öyle ki bazıları yayınlandığı gün dünyayı etkisi altına alıyor, bazıları bölüm bölüm içimize işleyerek bir efsaneye dönüşüyor.

Öncelikle belirtelim, bu yıl baya bir yabancı dizi yayınlandı ve listemize yalnızca IMDb puanı en yüksek olanları alabildik. Ancak eminiz IMDb gibi platformlarda yeterli puan alamasa ve az izlense bile seyircinin gönlünü kazanmış daha onlarca farklı yapım vardır. Gelin IMDb puanlarına göre 2021 yılının en iyi yabancı dizilerine ve izleyicilerine sundukları büyülü hikayelere yakından bakalım.

2021 yılının en iyi yabancı dizileri:

Büyülü League of Legends evreni: Arcane

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yıl: 2021 - …

Oyuncular: Hailee Steinfeld, Kevin Alejandro, Jason Spisak

IMDb puanı: 9,2

Netflix’te yayınlanan Arcane dizisi oyunseverlere hitap ediyor çünkü dizi, League of Legends evreninde geçiyor. Büyülü teknolojilerin ve garip inançların hüküm sürdüğü bu evrende Piltover ve Zaun isimli iki kent arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Bu çatışmanın ortasında, iki farklı cephede mücadele eden kız kardeşler ise bu dünyada izleyeceğimiz hikayeyi sunarlar.

Katilimiz geri döndü: Dexter: New Blood

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2021 - …

Oyuncular: Michael C. Hall, Jack Alcott, Julia Jones

IMDb puanı: 8,9

beIN Connect'te yayınlanan Dexter: New Blood dizisinde popüler seri katilimiz sahalara geri dönüyor. Orijinal Dexter serisini izlediyseniz finalde kahramanımızın fırtınanın içinde kaybolduğunu hatırlarsınız. New Blood dizisinde o kayboluşun üzerinden 10 yıl geçmiştir. Merak edilen ise şudur, Dexter 10 yıl boyunca neredeydi, ne yaptı ve ne yapacak?

17 yaşında bir süper kahraman olmak: Invincible

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yıl: 2021 - …

Oyuncular: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh

IMDb puanı: 8,7

Amazon Prime Video’da yayınlanan Invincible, Image Comics tarafından yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinin dizi versiyonudur. Invincible dizisinde, babası dünyanın en güçlü süper kahramanı olan 17 yaşındaki bir gencin hikayesini izliyoruz. Mark Grayson, babasının rehberliğinde süper kahramanların dünyasına adım atarken bir yandan da gençlik sorunlarıyla mücadele etmektedir.

Cinayet mi zor dertler mi: Mare of Easttown

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2021

Oyuncular: Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart

IMDb puanı: 8,5

HBO Max’te yayınlanan ve Kate Winslet’in oyunculuğunu konuşturduğu Mare of Easttown dizisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki küçük bir kasabada geçiyor. 7 bölümlük bu kısa dizide, gizemli bir cinayetin araştırılmasını izliyoruz. Bu küçük kasabada yaşayan bir dedektif, hem gizemli cinayeti çözmek hem de tepetaklak olan hayatını düzeltmek için zorlu bir mücadele verir.

Genç ve bekar bir annenin mücadelesi: Maid

Tür: Dram

Yıl: 2021

Oyuncular: Margaret Qualley, Nick Robinson, Rylea Nevaeh Whittet

IMDb puanı: 8,4

Netlfix’ye yayınlanan Maid adlı mini dizide genç bir annenin mücadelesini izliyoruz. Stephanie Land tarafından kaleme alınan romandan uyarlanan dizide Molly Smith Metzler, berbat bir ilişki içinde olan genç bir annedir. Sonunda çocuğunu da alarak kaçan Molly, hayatta kalmak için bir temizlik işine başlar. Ancak hem genç hem de bekar bir anne için hayat pek de kolay değildir.

Hilekar tanrının başı dertte: Loki

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yıl: 2021 - …

Oyuncular: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw

IMDb puanı: 8,3

Disney Plus’ta yayınlanan Loki dizisinde, Marvel Sinematik Evreni’nden tanıdığımız Loki karakterinin solo hikayesini izliyoruz. Hilekar tanrı Loki’nin dizisi The Avengers ve Avengers: Endgame arasındaki zamanda geçiyor. Loki, bu sefer başını büyük bir derde sokmuştur. Time Variance Authority tarafından yakalanmış olan kötücül karakterimizin kurtulması düşündüğünden daha zor olacaktır.

Bir suç podcasti ve üç takıntılı karakter: Only Murders in the Building

Tür: Komedi, Suç Dram

Yıl: 2021 - …

Oyuncular: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez

IMDb puanı: 8,1

Hulu’da yayınlanan ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Only Murders in the Building dizisinde, 3 farklı karaktere ama tek bir takıntıya sahip üç kişinin hikayesini izliyoruz. Arconia apartmanında şüpheli bir ölüm yaşanır. Polis bu olayın intihar olduğuna karar verse bile suç takıntılı üç karakterimiz bu olayın peşini bırakmazlar ve bir podcast yayını başlatarak olayı araştırmaya karar verirler.

Yeni bir okçu doğuyor: Hawkeye

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Yıl: 2021

Oyuncular: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh

IMDb puanı: 8,1

Disney Plus’ta yayınlanan Hawkeye dizisinde, Marvel Sinematik Evreni’nden tanıdığımız Hawkeye karakterinin solo hikayesini izliyoruz. Hawkeye dizisindeki olaylar, Avengers: Endgame filmi sonrasında yaşanıyor. Clint Barton'dan sonra Hawkeye olmayı üstlenen genç Avenger Kate Bishop’un orijinal Hawkeye rehberliğinde gerçek bir süper kahramana dönüşmesini izliyoruz.

İzlemeyen kaldı mı: Squid Game

Tür: Aksiyon, Dram, Gizem

Yıl: 2021 - …

Oyuncular: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-Joon

IMDb puanı: 8,0

Netflix’te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisini izleyen değil de izlemeyen kaldı mı diye sormak daha doğru olacak. Yayınlandığı günden itibaren dünya çapında sarsıcı bir etki yaratan Squid Game dizisinde çocuk oyunu oynayan bir grup yetişkini izliyoruz. Bu kadar insanın sonu ölümle ya da zenginlikle bitecek bu oyunlara katılmalarının tek nedeni ise para kazanmak.

Çok acayip şeyler oluyor: WandaVision

Tür: Aksiyon, Komedi, Dram

Yıl: 2021

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn

IMDb puanı: 8,0

Disney Plus’ta yayınlanan WandaVision dizisinde, Marvel Sinematik Evreni’nden tanıdığımız Wanda ve Vision karakterlerinin solo hikayesini izliyoruz. WandaVision dizisindeki olaylar, Avengers: Endgame filmi sonrasında yaşanıyor. Sürpriz bozmamak adına hikaye hakkında detay vermiyoruz ancak ilk bölümlerde çok güleceğinizi, sonrasında şaşkınlık dolu bir heyecana kapılacağınızı söyleyebiliriz.

Farklı platformlarda yer alan ve izleyenlerin kalbini kazanan IMDb puanlarına göre 2021 yılının en iyi yabancı dizilerini listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik. Listede olmasını istediğiniz yabancı dizileri yorumlarda paylaşabilirsiniz.