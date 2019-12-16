2021 Cadillac Escalade, 38 İnçlik OLED Ekrana Sahip Olacak

Cadillac’ın SUV modeli olan Escalade serisi her zaman büyüklüğü ve lüks özellikleriyle bilinmiştir. Şirket, Escalade’in büyüklüğünü kullanmak istiyor ve bunun için 2021 modellerinin ön konsoluna 38 inçlik OLED ekran yerleştirecek.

Amerika merkezli General Motors’un alt markası olan ve lüks otomobiller üreten Cadillac, özellikle büyük SUV modeli olan Escalade ile tanınıyor. General Motors’un lüks markası olan Cadillac, bu akşam yeni bir video yayınlayarak Escalade’in 2021 modellerinde büyük ve ilginç bir yenilik yapılacağını açıkladı. 2021 Escalade modellerinin ön konsolunda 38 inçlik kavisli bir OLED ekran bulunacak.

Bu fikir, ilk olarak bir start-up şirketi olan Byton isimli elektrikli otomobil üreticisi tarafından gerçekleştirilmişti. Byton şirketinin tanıttığı otomobilin ön konsolunda 48 inçlik bir ekran kullanılıyordu ancak Cadillac’ın tanıttığı ekran daha kaliteli ve kavisli bir OLED ekran olacak. Cadillac, aynı zamanda ekranın 4K televizyonların piksel yoğunluğunun iki katını sağlayacağını ve mükemmel renkler ile otomotiv endüstrisindeki en geniş renk yelpazesine sahip olacağını belirtti.

Yeni Escalade'ler Şubat 2020'de tanıtılacak:

Cadillac’ın sunduğu ilginç gelişme, aynı zamanda şirketin ödüllü Super Cruise sürücü asistanı sistemi ile birlikte gelecek. Şirketin OLED ekran planları, Super Cruise sürücü asistan sistemine entegre edilecek ancak bu yine de sürücülerin Netflix açıp film izleyebilecekleri anlamına gelmiyor zira Super Cruise sistemi, direksiyon simidindeki sensörleri kullanarak sürücünün yola dikkat edip etmediğini kontrol ediyor ve uyarı veriyor.

Tesla’nın yeni Model S araçlarındaki ekranı büyütmesi ile birlikte diğer otomobil üreticileri de buna cevap olarak yol bilgisayarı sistemlerini büyütmeye başladı ancak Cadillac işi çok daha ileri bir boyuta taşıyarak 38 inçlik bir ekran yerleştirmeyi tercih etti. Bu, Cadillac’ın ‘Daha büyük daha iyidir’ mottosunu benimsediğini gözler önüne seriyor. General Motors, Cadillac'ı gelecek odaklı bir marka olarak görevlendirdi dolayısıyla bu ekran, Amerikan otomobilleri arasında büyük bir yenilik olacak ve yeni bir tasarıma öncülük edecek.