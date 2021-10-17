Kantar BrandZ, her yıl olduğu gibi bu sene de yılın en değerli markalar listesini yayınladı. En değerli 100 markanın sıralandığı listede yer alan ilk 10 markayı derledik.

2021’de Dünyanın en değerli 100 markasının toplam geliri %42 artarak 7 trilyona ulaştı. Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle yaşanan küresel ekonomik krizin toparlandığı görülüyor. Kantar BrandZ verilerine göre dünyanın en değerli 10 markasını bir araya getirdik.

En değerli markalar listesi hazırlanırken şirketin toplam finansal değeri ile satış oranları değeri çarpılarak markanın mali değeri belirlenir. Mali sonuçlar ile 200 bine yakın küresel tüketiciden elde edilen anket sonuçları birleştirilir. Elde edilen verilere göre şirketlerin marka değeri ve büyüme oranı belirlenir. Bu listeler şirketlerin marka değerine itibarına ve genel başarısına geniş bir bakış açısı sunduğu için büyük önem taşır. İşte 2021'in en değerli ilk 10 markası;

1. Amazon

Amazon 2019 ve 2020’de de listede ilk sırada yer alıyordu. 2021'de %64 oranında büyüyerek 684 milyon dolara ulaşarak dünyanın en değerli markası unvanını korudu.

2. Apple

Apple, %74 oranında büyüyerek 612 milyon dolara ulaştı.

3. Google

Google, %42 oranında büyüyerek 458 milyon dolara ulaştı.

4. Microsoft

Microsoft, %26 oranında büyüyerek 410.27 milyon dolara ulaştı.

5. Tencent

Tencent, %60 oranında büyüyerek 240.93 milyon dolara ulaştı.

6. Facebook

Facebook, %54 oranında büyüyerek 226.74 milyon dolara ulaştı.

7. Alibaba

Alibaba, %29 oranında büyüyerek 196.91 milyon dolara ulaştı.

8. Visa

Visa, %2 oranında büyüyerek 191.29 milyon dolara ulaştı.

9. McDonald’s

McDonald’s, %20 oranında büyüyerek 154.92 milyon dolara ulaştı.

10. Mastercard

MasterCard, %4 oranında büyüyerek 112.88 milyon dolara ulaştı.

Bonus: 100. Sırada Colgate

Colgate listede 100. Sırada yer alsa da %8 oranda büyüyerek marka değerini 18.89 milyon dolara yükseltti.