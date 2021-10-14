Facebook, hayatımızın tam merkezine oturacak ve varlığımızın bir parçası olacak yapay zeka sistemleri üzerinde çalışıyor. Şirket, hayata geçirmeyi planladığı Ego4D projesiyle, hayatı birinci şahıs bakış açısıyla analiz ederek etkileşimde bulunacak ürünler tasarlayacak.

Sosyal medya ve dijital interaktif ortamlar, hiçbir zaman sadece eğlence, vakit geçirme, sosyalleşme gibi imkanlar sağlayan bir ortam olmadı. Bunun ötesinde, veriler bu vesileyle toplanarak ticari faaliyetler başta olmak üzere iznimiz dışında çeşitli faaliyetler için kullanıldı. Teknoloji ve medya şirketleri, gelecek için daha fazlasını isteyerek bu yönde çalışmalar yapıyor.

Facebook’un sanal ve artırılmış gerçeklik alanında hayata geçirdiği Facebook Reality Labs kapsamında geliştirilen Ray-Ban Stories gözlükler geçtiğimiz günlerde satışa sunulmaya başlanmıştı. Facebook açıklamasında, ürünün hayatı pratikleştireceği ve tüm anları kaydederek hayatı unutulmaz kılabileceğini vaat ediyor fakat şirketin kişisel verilerin güvenliği konusunda kaybettiği güven sebebiyle ürün bazı ilgilileri tedirgin etti. Facebook’un üzerinde çalıştığı Ego4D projesi de bu tedirginlikleri artıracak gibi görünüyor.

“Türünün ilk örneği”

Facebook AI YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Ego4D projesi tanıtıldı. Projenin ve söz konusu ürünlerin amacı kişilerin gündelik yaşamlarını daha kolay hale getirmek. Örneğin, anahtarımı nerede unuttum, bu sözü kim söylemişti ya da bunu daha önce ne şekilde yapmıştım gibi sorulara cevap veriliyor ve gündelik hayat içerisinde karşılaşılan anların daha detaylı analizi yapılmasına olanak sağlanıyor.

Ego4D projesi bir dataset olarak da karşımıza çıkıyor. Facebook’un, toplamak için 13 üniversite ile çalıştığı bu dataset, şimdiye kadar oluşturulanların en büyüğü olarak yer alıyor. Facebook AI araştırma bilimcisi Kristen Grauman datasetin hem ölçek hem de çeşitlilik açısından türünün ilk örneği olduğunu söyledi. Bu gelişmeler kişisel veriler yönünden korkuturken, bir yandan da gelecek için heyecanlandırıyor.