Apple, bu akşam yayınladığı videoyla bu sene gerçekleştireceği son etkinliğin eylüldeki etkinlik olmadığını duyurdu. 18 Ekim’de canlı olarak yayınlanacak ‘Unleashed’ etkinliği, muhtemelen AirPods 3 ve yeniden tasarlanmış MacBook Pro’ları tüketiciye sunacak.

Apple, genelde sonbahara girerken yaptığı etkinlikte iPhone ve iPad gibi büyük ürünlerini tanıtırken kısa süre sonra ek bir etkinlik düzenleyip topladığı ilginin üzerine kremasını da sıkabiliyor. Şimdi aldığımız habere göre bu durum bu sene de böyle olacak.

Apple, önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştireceği özel etkinliği bu akşam duyurdu. California’da düzenlenip de sadece çevrimiçi olarak izlenebilecek ‘Unleashed’ etkinliğinde tanıtılması beklenen ürünlerin başında yeni bir AirPods modeli geliyor.

AirPods 3, yeni MacBook Pro'lar ve belki dahası

Apple, 18 Ekim’de düzenleyeceği ‘Unleashed’ etkinliğini sürpriz bir şekilde, kısa bir videoyla ilan etti. ABD’nin California eyaletinde bulunan Apple Park’taki Steve Jobs Theater’da düzenlenecek etkinlik; Apple’ın resmî internet sitesi ve YouTube’da canlı olarak yayınlanacak. Eylülde yeni iPhone’ların tanıtıldığı ana etkinlikte AirPods 3’ü görememiştik. Yeni kulaklıkların bu etkinlikte sonunda tüketiciyle buluşması bekleniyor.

İddialara göre 14 ve 16 inçlik MacBook Pro’lar, yeni bir tasarımla etkinlikte tanıtılacak. Bu cihazlar daha büyük ekranlar, MX1 çip ve 32 GB’a varan RAM kapasiteleriyle gelecek. Type-C yerine MagSafe barındıracak yeni MacBook Pro’lar, yine iddialara göre HDMI ve SD kart girişlerini geri getirecek. Şekil bakımından AirPods Pro’ya benzeyecek ve benzer kılıflara sahip olacak AirPods 3 ise ‘gürültü engelleme’ özelliğinden mahrum kalarak uygun fiyatlı bir kulaklık olarak sunulacak.

Apple’ın yeni nesil işletim sistemi macOS Monterey’in çıkış tarihi hakkında bilgi almamızın da olası olduğu etkinlikte şirket, Mac Mini’nin MX1’li bir versiyonuyla da izleyicilere sürpriz yapabilir.