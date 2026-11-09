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Tim Cook'un 2. Kez Türkiye'ye Gelmesini Sağlayan Bünyamin Aydın Kimdir?

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Tim Cook ile Bağdat Caddesi'ndeki Apple Store'daki etkinlikte yer alan Bünyamin Aydın kimdir?

Tim Cook'un 2. Kez Türkiye'ye Gelmesini Sağlayan Bünyamin Aydın Kimdir?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın uzun yıllar CEO’luğunu yaptıktan sonra Eylül 2026’da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçen Tim Cook, İstanbul’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı'dan paylaşımlar yapan Cook, akşam saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki Apple Store’da düzenlenen özel bir etkinlikte boy gösterdi.

Tim Cook'u Türkiye'ye getiren bu özel gecenin merkezinde ise dünyaca ünlü Türk lüks sokak giyim markası Les Benjamins’in kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın yer alıyordu. Peki Apple'ın uzun süre en tepedeki ismi olan Tim Cook'u İstanbul’daki bir mağaza etkinliğine getirecek kadar büyük bir etki yaratan Bünyamin Aydın kimdir?

İçerikten Görseller

Tim Cook'un 2. Kez Türkiye'ye Gelmesini Sağlayan Bünyamin Aydın Kimdir?
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Almanya'dan İstanbul'a...

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1989 yılında Almanya’nın Neuss kentinde dünyaya gelen Bünyamin Aydın, aslen Bayburtlu bir ailenin oğlu. 12 yaşına kadar Almanya’da yaşayan Aydın, ardından ailesiyle Türkiye’ye dönerek ortaokulu İstanbul Alman Lisesi’nde, liseyi ise İsviçre’nin Lugano kentinde yatılı olarak okudu.

Tekstil sektöründe 40 yıllık bir geçmişe sahip olan ailesi sayesinde çocukluğu kumaş fuarlarında ve atölyelerde geçti. Üniversite yıllarında işletme, uluslararası ilişkiler ve reklamcılık gibi üç farklı bölümü denese de hepsini 6 ay içinde yarım bıraktı. Ailesinin "Hayata bir kez geliyorsun, hayalini yaşa" desteğiyle kendi markasını kurma kararı aldı.

15 bin euro ile başlayan Les Benjamins hikâyesi

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Bünyamin Aydın, henüz 19 yaşındayken ailesinden aldığı yaklaşık 10-15 bin Euro’luk sermaye ile 30 parçalık bir tişört koleksiyonu hazırladı. Kendi adı olan "Benjamins"in daha önce bir müzik grubu tarafından alınmış olması nedeniyle, en sevdiği şehir olan Paris’e ithafen başına Fransızca "Les" ekini getirerek Les Benjamins markasını 2011 yılında resmen kurdu.

Berlin’deki bir moda fuarında açtığı küçük stantta dünyaca ünlü lüks mağaza Harrods’tan sipariş alması, markanın global kapılarını araladı. Milano Moda Haftası’nda gerçekleştirdiği defile sonrasında markası tüm dünyadaki Vogue edisyonlarında yer aldı ve küresel bir üne kavuştu.

Nike'dan Apple'a kadar uzanan iş birlikleri

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Bünyamin Aydın’ı diğer tasarımcılardan ayıran en önemli özellik, Doğu kültürünü Batı’nın sokak modasıyla harmanlaması oldu. Bu özgün tarzı ona dev markaların kapısını açtı.

Air Max 97 ile VaporMax tabanını birleştirip üzerine Orta Doğu halı desenlerini işlediği tasarımıyla Nike için ayakkabı tasarlayan ilk Türk oldu. Nike’ın yanı sıra BMW, Coca-Cola, Magnum ve Beşiktaş gibi dev isimlerle özel koleksiyonlara imza attı.

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