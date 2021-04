Bu yıl da evde geçecek gibi görünüyor. Evde kaldığımız zamanı iyi değerlendirelim ve biraz dışarının karamsarlığından kurtulmak için kendimizi korku filmlerine verelim ne dersiniz? 2021 yılı korku filmleri konusunda oldukça bereketli. Yakın zamanda Netflix ve benzeri dijital platformlar üzerinden izleyebileceğimiz en iyi korku filmlerini listeledik.

Ülkemizde pandemi hala son hızıyla devam ettiği için bir süre daha evlerde kalacağız gibi görünüyor. Bu tür durumlarda ya komedi filmleri ile neşelenebilir ya da tam tersi bir etki için korku filmleri izleyebiliriz. 2021, korku filmleri için oldukça bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Efsane devam filmlerinin yanı sıra, pek çok farklı yeni yapım da bu yıl içinde Netflix ve benzeri dijital izleme platformlarında yerini alacak.

Elbette, listemizdeki bazı korku filmleri yabancı ülkelerde beyazperdede izlenebilecek ancak bir süre daha ülkemizde sinemaların kapalı olacağını düşünürsek bu filmleri ya dijital platformlardan ya da farklı internet siteleri üzerinden izlemek durumunda kalacağız. Olsun, evde film izlemek de güzel. İşte 2021 yılında izleyebileceğiniz en iyi korku filmleri ve kısaca bizi koltuklarımıza çivileyecek etkileyici hikayeleri.

2021 yılında izleyebileceğimiz en iyi korku filmleri:

Last Night In Soho

Army Of The Dead

Antlers

Spiral

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

The Forever Purge

Resident Evil: Welcome To Raccoon City

Candyman

A Quiet Place Part II

Halloween Kills

Zaman yolculukları her zaman hayal ettiğiniz gibi olmaz: Last Night In Soho

Çıkış tarihi: 22 Ekim 2021

Tür: Dram, Korku, Gizem

Yönetmen: Edgar Wright

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Jessie Mei Li, Matt Smith

Shaun of the Dead ve The World's End gibi komedi ve korku türünü başarılı bir şekilde harmanlayan filmleriyle tanıdığımız yönetmen Edgar Wright, belki biraz da pandeminin etkisiyle olacak komediyi kenara bırakmış ve izleyici için oldukça sağlam bir korku filmi yapmış. Bir şekilde günümüzden kalkıp 1960’lı yıllara giden genç bir kız, orada idolü olarak gördüğü bir şarkıcı ile tanışır. Ancak 1960’ların Londra’sı ve bu zaman yolculuğu meselesi hiç de hayal ettiği kadar güzel olmayacaktır.

Zombiler poker oynayamaz: Army Of The Dead

Çıkış tarihi: 21 Mayıs 2021

Tür: Aksiyon, Suç, Korku

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera

Son zamanlarda Justice League filminin Zack Snyder's Justice League versiyonu ile adından sıkça söz ettiğimiz yönetmen Zack Snyder tarafından yapılan 2004 tarihli Dawn of the Dead filminin bir nevi devam filmi olan Army Of The Dead, Netflix’te yayınlanacak. Filmde, Las Vegas zombi işgali altındadır. Para dolu kumarhaneleri soymak için zombi sürüsünün içine dalan bir grup paralı askerin hikayesini izleyeceğiz.

Kadim canavarlar aramızda: Antlers

Çıkış tarihi: 29 Ekim 2021

Tür: Korku, Gizem

Yönetmen: Scott Cooper

Oyuncular: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas

Channel Zero isimli dizide geçen bir hikayenin film uyarlaması olan Antlers, canavarlarla dolu korku filmleri sevenleri kendine hayran bırakacak. Film, Oregon isimli neredeyse ıssız diyebileceğimiz bir kasabada geçiyor. Kasabanın öğretmeninin ve onun erkek kardeşi olan şerifin dikkatini, evine devamlı farklı hayvanlar getiren bir çocuk çeker. Çocuğun neler çevirdiğini anlamak için peşine düştükleri zaman ise karşılarına kadim zamanlardan beri o topraklarda yaşayan bazı canavarlar çıkacaktır.

Testere efsanesi devam ediyor: Spiral

Çıkış tarihi: 21 Mayıs 2021

Tür: Suç, Korku, Gizem

Yönetmen: Darren Lynn Bousman

Oyuncular: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Morgan David Jones

Spiral adı pek bir anlam ifade etmemiş olabilir. Peki, Saw yani Testere serisi desek? İşte tüyleriniz ürpermeye başladı bile. Spiral, efsane Saw serisinin devam filmi. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmde, yeni bir seri cinayet izleyeceğiz. Seri cinayetleri inceleyen polis dedektifi, polisleri hedef alan her cinayetin ardında bir spiral işaretinin olduğunu görür. İşaretleri takip ettiği zaman ise kaçınılmaz sona ulaşacaktır.

Daha korkunç bir son hayal edemezdik: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Çıkış tarihi: 28 Mayıs 2021

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Yönetmen: Michael Chaves

Oyuncular: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard

Korkutucu The Conjuring serisinin son devam filmi olan The Conjuring: The Devil Made Me Do It, serinin diğer filmlerini aratmayacak kadar korkutucu bir şekilde geliyor. Filmde, paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'in başına gelen rahatsız edici olayları izleyeceğiz. Filmde yine şeytanın Latince konuşturduğu insanlar ve kötülüğün temsilcisi şeytanla mücadele etmeye çalışan rahibi bol bol göreceğiz.

Arınma sona eriyor: The Forever Purge

Çıkış tarihi: 9 Temmuz 2021

Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Yönetmen: Everardo Gout

Oyuncular: Cassidy Freeman, Ana de la Reguera, Will Patton

Film serisi ve dizisiyle rahatsız edici bir kurgu üzerinden insanlığın gerçek yüzünü gösteren The Purge efsanesinin son filmi olan The Forever Purge, hikayeye etkileyici bir nokta koymak için geliyor. Filmde artık Arınma Gecesi etkinliği kaldırılmıştır. Ancak bu kadar büyük bir katılımın olduğu olaydan bir anda vazgeçilemez ve bazı gruplar eylemlerine devam eder. Böyle bir ortam uyuşturucu kartelinden kaçan çiftimizin yolculuğu ise giderek zorlaşmaktadır.

Efsane devam ediyor: Resident Evil: Welcome To Raccoon City

Çıkış tarihi: 21 Kasım 2021

Tür: Aksiyon, Korku, Gizem

Yönetmen: Johannes Roberts

Oyuncular: Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen

Efsane Resident Evil serisinin devam filmi olan Resident Evil: Welcome To Raccoon City, serinin devam filmi olsa da bizi hikayenin başlangıcına götürüyor. Yani film aslında bir orijin hikayesi. Filmin anlattığı hikaye 1998 yılında geçiyor. Seri boyunca adını sık sık duyduğumuz Spencer Malikanesi ve Raccoon City'nin sırlarla dolu hikayesini ve serinin diğer filmlerindeki etkisini göreceğiz.

Yine mi? Candyman

Çıkış tarihi: 27 Ağustos 2021

Tür: Korku, Gizem

Yönetmen: Nia DaCosta

Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

1992 yılında yayınlanan Candyman isimli rahatsız edici derecede başarılı korku filmini hatırladınız mı? İşte Candyman, bu filmin devamı. Filmde, yaşanan olayların üzerinden uzun zaman geçmiştir. Bu nedenle her şeyin başladığı yer olan Chicago mahallesine geri dönüyoruz. Günümüz dünyasının sorunları ile geçmişin korku dünyasının harmanlandığı film, yeni efsaneler arasına adını yazdıracak gibi görünüyor.

Dışarının daha iyi olduğunu mu düşünmüştünüz? A Quiet Place Part II

Çıkış tarihi: 28 Mayıs 2021

Tür: Dram, Korku, Bilim Kurgu

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy

2018 yapımı A Quiet Place filminin devam filmi olan A Quiet Place Part II, aslında 2020 yılında vizyona girecekti ancak pandemi nedeniyle ertelendi. Evde yaşanan o korkutucu olaylar artık bitmiş ve Abbott ailesi dış dünyaya adım atmıştır. Yani her şey çözüldü mü? Tabi ki hayır. Bu sefer o korkutucu canavarlarla dışarıda karşılaşıyoruz. Peki, evde olduğu gibi dışarıda da sessiz kalabilmek mümkün mü?

Tekrar merhaba: Halloween Kills

Çıkış tarihi: 15 Ekim 2021

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: David Gordon Green

Oyuncular: Judy Greer, Jamie Lee Curtis, Anthony Michael Hall

Şükür kavuşturana. Efsane korku filmi Halloween serisinin yeni devam filmi Halloween Kills sonunda geliyor. Hem de ne geliyor! Michael Myers ve Laurie Strode'un hikayesinin hiç bilmediğimiz, sır dolu detaylarını izleyeceğiz. Elbette filmin, serinin diğer filmleri gibi tansiyonumuzu yükselteceğinden, kalbimizi hızlandıracağından ve bol bol çığlık duyup kan göreceğimizden hiç şüphemiz yok. Heyecanlandınız değil mi?

Yine vaktimizin büyük bölümünü evlerde geçireceğiz gibi görünen 2021 yılında izleyebileceğiniz en iyi korku filmleri listesi hazırladık ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Elbette, 2021 yılında kalbimizi hızlandıracak daha pek çok türde film bizi bekliyor olacak.