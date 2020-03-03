Karbon Fiber Malzemeden Yapılan 2021 McLaren 765LT Tanıtıldı

İngiliz spor otomobili üreticisi McLaren, 720S modelini temel alan yeni alametifarikası 2021 McLaren 765LT’yi tanıttı. Daha hafif, daha hızlı ve daha şık bir forma kavuşan araç, 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 2.8 saniyede tamamlıyor.

McLaren, corona virüsü nedeniyle iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı 2020’de tanıtmayı planladığı 2021 McLaren 765LT’yi duyurdu. Sansasyonel spor aracı McLaren 720S’in üzerine inşa edilen yeni McLaren 765LT, olağanüstü hafif yapısı ile tam anlamıyla bir performans canavarı.

Uzun ön ayırıcı, yeni ön tampon, ön zemin, yan etekler, arka tampon, arka kanat ve uzatılmış arka difüzörün tümünü karbon fiber malzemeden tasarlayan McLaren, aracı 720S’ten 80 kilogram daha hafif yapmayı başardı. Güç aktarma organlarına ve şasiye yapılan optimizasyonların yanı sıra kokpit tarafında yapılan bazı değişiklikler de, McLaren 765LT’nin kilo kaybı yaşamasında önemli bir rol oynadı.

Aracın kalbinde, 765 beygir güç ve 800 Nm tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motoru bulunuyor. McLaren, otomobilin 0-100 km/sa hızlanmasını 2.8 saniyede, 0-200 km/sa hızlanmasını ise 7.2 saniyede tamamladığını söylüyor. 400 metrelik mesafeyi saatte 330 kilometre hızla 10 saniyenin altında alabilen 2021 McLaren 765LT, yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanı sayesinde çıkış gücünü dört tekerleğin tümüne dağıtabiliyor.

720S’e kıyasla yüzde 15 daha hızlı vites değiştirebilen araç, karbon seramik fren diskleri ve kaliperleri ile muazzam bir durma gücüne sahip. McLaren, yeni longtail modelinin, en kuru ağırlığı olan 1229 kilogramda, ton başına 614 beygir gücüne ulaştığını ve sınıfının en iyi güç/ağırlık oranına sahip aracı olduğunu söylüyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, McLaren 765LT'nin üretimi sadece 765 adetle sınırlı tutulacak. Aracın fiyatlandırması ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz açıklanmadı ancak otomobilin 299.000 dolardan başlayan standart McLaren 720S'den çok daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı aşikar.