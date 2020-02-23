Volkswagen'in elektrikli yarış aracı I.D. R, dünyanın en hızlı yarış otomobillerinden McLaren 720s'le drag yarışı yaptı. Yarışın kazananı açık ara I.D. R oldu. Volkswagen'in sınırları zorlayan bu yarış aracı şimdiden çok sayıda rekora imza attı.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) sınırlar olmadan ürettiği elektrikli yarış aracı I.D. R, yarış arabalarının doruk noktasını oluşturmak için tasarlandı. Kitapta yazan kurallara uymadan yapılan I.D. R'ı engelleyen tek şey, şu anki teknoloji ve insan bedeninin fiziksel sınırları.

BBC'nin Top Gear programından Chris Harris, şimdiden çok sayıda rekora imza atan Volkswagen I.D. R'ı test etmek için piste çıktı. Harris'in kullandığı elektrikli I.D. R'ın bir de rakibi vardı: Dünyanın en hızlı yarış otomobillerinden olan McLaren 720s.

İşte I.D. R ile McLaren 720s arasındaki nefes kesici drag yarışı:

VW I.D. R 2018 yılında gazete manşetlerini süslemişti. Bunun nedeni, elektrikli aracın Pikes Zirvesi Uluslararası Tepe Tırmanışı'nda sergilediği göz kamaştırıcı performanstı. "Bulutlara Karşı Yarış" olarak da bilinen tırmanışta I.D. R, parkuru 7 dakika 57 saniyede bitirerek tarihe geçmişti. I.D. R' bu performansıyla, parkuru 8 dakikanın altında tamamlayan ilk otomobil olmuştu.

I.D. R, bu sefer 2019 yılında, ünlü Nürburgring pistindeki elektrikli otomobil rekorunu kırdı. Parkuru 6:05.336 ile tamamlayan elektrikli otomobil, saatte ortalama 205,3 kilometre hızla hareket etti. I.D. R, "cennetin kapısı" olarak da bilinen Çin'deki Tianmen Dağı'nda da bir rekora imza attı. Araç, bu parkuru da 7 dakika 38 saniyede bitirerek tarihe geçti.

Lityum iyon pille çalışan I.D. R, 5.219 mm uzunluğunda ve 2.350 mm genişliğinde. Volkswagen tarafından tasarlanan ilk elektrikli otomobil olma özelliğine sahip olan I.D. R, otomotiv devinin özel olarak motor sporları dünyasında yarışacak R serisinin bir üyesi. Volkswagen, 2015 yılındaki emisyon skandalının ardından Dünya Ralli Şampiyonası, Dakar Rallisi ve Le Mans 24 Saat Yarış'tan çekilmişti.