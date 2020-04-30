"2021'de Samsung Telefonlar, AMD Mobil GPU'lar Kullanacak"

Samsung'un geçtiğimiz yıl AMD ile kurduğu ortaklık, meyvelerini vermek üzere gibi görünüyor. İddialara göre AMD'nin Samsung için ürettiği mobil GPU'lar beklenenin ötesinde güç veriyor ve bu mobil GPU'lar, Exynos 1000 işlemcilere eşlik edecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir akıllı telefon sektörünün lideri konumunda. Şirket, gerek amiral gemisi gerekse giriş ve orta seviye akıllı telefonları ile tüketicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başarırken zaman zaman yaptığı çalışmalarla da sektöre yön vermeyi başarıyor. Yeni ortaya atılan iddialar ise Samsung'un geçtiğimiz yıl açıkladığı AMD iş birliğinin yakında meyveleri vereceğini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıl Samsung ile AMD, ortak bir basın toplantısı gerçekleştirerek bir iş birliği içerisine girdiklerini ve bu iş birliği kapsamında mobil GPU'lar üzerinde çalışacaklarını duyurmuşlardı. O dönemlerde yapılan resmi açıklamalarda, bu iş birliğinin 2021 yılında nihai ürünler olarak tüketicilerle buluşacağı belirtiliyordu. Şimdi ortaya atılan iddialara göre süreç, beklenenden iyi gidiyor.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung ile AMD'nin ortak çalışmaları, tam olarak planlandığı şekilde ilerliyor. Hatta ortaya atılan iddialar, Samsung'un 5 nm çipleri için AMD'nin, özel bir GPU optimizasyon çalışması sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca Samsung'un AMD ile ortak GPU'larını kullanacak cihazların grafik performanslarının, beklenenin çok ötesinde olacağı konuşuluyor.

Bazı kaynaklara göre AMD'nin Samsung cihazlarda kullanılacak GPU'ları, "GFXBench" testlerine girmiş durumda. Sızdırılan test sonuçlarına göre bu GPU'lar "Manhattan 3.1" testinde 181.8 kare almayı başarmış durumda. Ayrıca bu GPU'lar, "Aztec Normal" ve "Aztec High" testlerine de girdi ve sırasıyla 138.25 ve 58 kare sonuçlar aldı. Bu sonuçlar AMD'nin, Qualcomm'un son mobil GPU'larını 3'e katladığını ortaya koyuyor.

İddialara göre Samsung, piyasaya sürdüğü son Exynos işlemcilerin performansının Snapdragon 865'ten ciddi anlamda düşük olmasından rahatsız ve bu durumu değiştirmek için çalışıyor. İddialara göre şirket, şu sıralar Exynos 992 isimli yeni bir işlemci üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bu işlemciden sonra Exynos 1000 ile tüketicilerin karşısına çıkacağı ve bu işlemcilerde AMD'nin mobil GPU'larının kullanılacağı da söylentiler arasında yer alıyor.