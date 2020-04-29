Beyaz Renkli Samsung Galaxy S20 Ultra Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın beyaz renkli versiyonu, sızdırılan bir basın görseliyle ortaya çıktı. Samsung'un üst düzey amiral gemisinin beyaz modeli, 256 GB depolama seçeneğiyle gelecek.

Samsung'un Galaxy S20 serisinin en güçlü üyesi Galaxy S20 Ultra, Kozmik Gri ve Kozmik Siyah renk seçenekleriyle satışa sunulmuştu. Ancak ortaya çıkan bir basın görseli, Galaxy S20 Ultra'nın beyaz renkli versiyonunun da yolda olduğunu gösteriyor.

Beyaz renkli Galaxy S20 Ultra 5G, basın görseline göre çok yakında tanıtılacak. Beyaz modelin sadece Çin'de piyasaya sürüleceği düşünülüyordu. Ancak akıllı telefonlara yönelik sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt, Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerinin beyaz renkli versiyonunun Avrupa pazarında da piyasaya sürüleceğini öne sürdü.

Beyaz renkli Galaxy S20 Ultra, 256 GB depolama alanı sunacak

Basın görseline göre Beyaz Galaxy S20 Ultra 5G, 256 GB depolama alanı ile gelecek. Yeni nesil akıllı telefon, birçok ülkede sadece 128 GB ile 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulmuştu. Samsung böylece Galaxy S20 Ultra'yı satın alırken arada kalan müşterilere makul bir seçenek daha sunacak.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın beyaz versiyonu, 108 MP kamerayla çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 8K videolar için 128 GB ile yetinemeyenlere de çare olacak. Görüntü standartlarının yükselmesi nedeniyle depolama, günümüzde öne çıkan sorunlardan biri oldu.

Samsung, koronavirüs salgını nedeniyle satışlarında düşüş görse de, premium 5G telefonlarının kârlılığı nedeniyle gelirlerini yükseltti. Samsung, dünya çapında en büyük 5G akıllı telefon üreticisi ve Galaxy S20 serisinin beyaz versiyonları ürün çeşitliliğini artırarak Samsung'un pazarda daha da güçlenmesini sağlayabilir.