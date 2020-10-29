TheHacker34 adlı tasarımcı, Microsoft'un 2021'de Windows 10'da büyük değişiklikler gerçekleştirmeyi planladığının ortaya çıkmasının ardından 2021 model Windows 10 için yeni bir konsept tasarım oluşturdu.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, her yıl olduğu gibi bu yıl da Windows 10 için iki büyük güncelleme yayınladı ancak bu güncellemeler işletim sisteminin görselliğine ve kullanıcı deneyimine büyük bir değişiklik getirmedi. Windows Central tarafından aktarılan bilgilere göre ise 2021’de daha farklı bir Windows 10 görmemiz son derece olası.

Windows Central’a göre Microsoft, söz konusu projeyi Sun Valley olarak isimlendiriyor ve gelecek yılın sonbahar aylarında yayınlamayı planlıyor. Proje kapsamında başlat menüsü, dosya gezgini, eylem merkezi, arayüz animasyonları ve daha pek çok unsurun güncellenmesi, kullanıcı deneyiminin ve görselliğin iyileştirilmesi bekleniyor.

Microsoft’un Windows 10 ile ilgili planlarının ortaya çıkmasından kısa süre sonra TheHacker34, “Fluent Design 4.0” ile güncellenmiş bir Windows 10’un nasıl görünebileceğine dair bir konsept tasarım videosu yayınladı. Söz konusu konsept, Windows 10 için güncellenmiş bir başlat menüsü, eylem merkezi, tema motoru ve dahasını gösteriyor.

TheHacker34, Windows 10’un gözle görülen hemen her noktasında bir ‘iyileştirme’ ortaya koymasına rağmen sunulan konseptin Windows 10’dan tamamen bağımsız olduğunu ya da gerçeğe uzak bir tasarım sunduğunu söylemek zor. Özellikle maziyi sevenler için farklı Windows sürümlerini yaşatan tema fikri, Windows 10 arayüzünü korurken Windows XP ya da Windows 7 klasiğini anımsatmayı başarıyor.

2021 model Windows 10'un nasıl olabileceğini gösteren konsept