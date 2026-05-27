Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarından gelen performans şikâyetlerini azaltmak için işletim sisteminin temel bileşenlerini yenilemeye hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı güncelleme; Dosya Gezgini'nden arama sistemine kadar birçok noktada hissedilir hız artışları sunmayı hedefliyor.

Deniz Şen

Windows 11, piyasaya sürüldüğü günden bu yana tasarım değişiklikleri ve yeni özelliklerle dikkat çekse de performans tarafında kullanıcıların eleştirilerine maruz kalmaya devam etti. Özellikle Dosya Gezgini'nin yavaş çalışması, arama sonuçlarının gecikmesi ve sistem genelindeki küçük takılmalar birçok kullanıcının ortak şikâyetleri arasında yer aldı.

Görünüşe göre Microsoft da bu eleştirilerin farkında. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Windows 11'in temel altyapısına odaklanan kapsamlı bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Yeni sürümle birlikte işletim sisteminin daha hızlı tepki vermesi, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve günlük kullanım deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Dosya Gezgini ve arama sistemi hızlanacak.

Güncellemenin merkezinde Windows'un en sık kullanılan bileşenleri bulunuyor. Microsoft'un planları arasında Dosya Gezgini'nin daha akıcı çalışması, klasörlerin daha hızlı açılması ve dosya işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması yer alıyor. Benzer şekilde Windows arama altyapısının da yeniden optimize edildiği belirtiliyor. Böylece kullanıcılar uygulamalara, dosyalara ve sistem ayarlarına daha kısa sürede ulaşabilecek. Özellikle büyük depolama alanına sahip bilgisayarlarda arama performansındaki iyileştirmelerin daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

Bazı eski özellikler de geri dönebilir.

Sızdırılan bilgiler, Microsoft'un geçmişte kaldırdığı bazı özelleştirme seçeneklerini de yeniden değerlendirdiğini gösteriyor. Bunların başında görev çubuğunun farklı ekran konumlarına taşınabilmesi geliyor. Kullanıcıların uzun süredir talep ettiği bu özelliklerin yeni güncellemelerle birlikte geri dönmesi bekleniyor.

