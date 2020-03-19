Yeni Opel Mokka İçin Hazırlanan Etkileyici Konsept Tasarım

Bu ayın başlarında casus fotoğrafları paylaşılan yeni Opel Mokka, selefine göre yepyeni bir tasarıma sahip olacakmış gibi görünüyor. Bir şirket, merakla beklenen aracın neye benzeyeceğini gösteren etkileyici bir konsept tasarıma imza attı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Opel, Peugeot ve Citroen gibi markaların sahibi olan Fransız PSA, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50/50 ortaklık modeli konusunda el sıkışarak, resmi olarak birleşmişti. İki firmanın evliliği, gelecek modellerin üretiminde bazı önemli değişikliklere yol açmıştı.

Birleşmeden etkilenen ilk modellerden biri olan yeni Opel Mokka, EMP1 (CMP) platformuyla sunulacak. Bilenler olacaktır; söz konusu platform, Opel Corsa, Peugeot 208 ve yeni DS3 Crossback'e de altyapı desteği sağlıyor. Yakın bir zaman önce casus fotoğrafları ile karşımıza çıkan yeni jenerasyon Mokka, yeni platform sayesinde hibrit ve yüzde 100 elektrikli motor seçeneklerine sahip olacak.

2021 Opel Mokka için hazırlanan konsept tasarım

Motor1.com’un aktardığı bilgilere göre araç büyük olasılıkla 136 beygir güç üreten bir motor ve 50 kWh gücünde bir batarya paketi ile donatılacak. Yeni Opel Mokka’nın sürüş menzilinin ise yaklaşık 300 kilometre olacağı tahmin ediliyor.

Kolesa adlı bir şirket, daha önceki söylentiler ve sızıntılardan yola çıkarak Mokka için yeni bir konsept tasarıma imza attı. Crossland X ve Grandland X gibi son dönemde çıkan modellerden ilham alan tasarım, 2021 Opel Mokka’da eğimli bir tavan tasarımı hayal ediyor. Söz konusu detayı, casus fotoğraflarda da görmüştük.

Opel, yeni nesil Mokka’yı 2020’nin sonlarına doğru tanıtmayı planlıyordu ancak COVID-19 salgını Alman kökenli markanın planlarına taş koyabilir. Aracın yollara çıkacağı tarih olarak ise 2021 yılı işaret ediliyor.