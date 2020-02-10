Türkiye’de en fazla ilgi gören otomobil üreticilerden biri olan Opel, tüketicileri memnun edecek indirimlerini duyurdu. İndirimleri, 2020 Opel Astra ile birlikte duyuran Alman Otomotiv devi Opel, Insignia ve Combo gibi modellerinde de indirim yaptığını duyurdu.

Alman otomotiv devi Opel, Türkiye’de 2020 yılına iki yeni otomobil ve indirimlerle başladı. Opel, 2020 model Astra ve 2020 model Corsa’yı Türkiye’de satışa çıkarılacağını resmen duyurdu. Opel, 2020 model Astra’nın fiyatını açıklarken, 2020 Corsa'nın fiyatı henüz açıklanmadı,

2020 Opel Astra, şubat ayı itibariyle Opel yetkili satıcılarında meraklılarını bekliyor olacak. Daha ekonomik motor ve şanzıman seçeneklerine sahip olan Astra HB 169.900 TL anahtar teslim fiyatı ile satışta olacak. Araca, 120.000TL’ye 20 ay, yüzde 0.49 faiz oranı bulunan kredi seçeneği ile de sahip olunabiliyor.

Opel’in amiral gemisi Insignia ise Şubat ayından itibaren 249.900 TL fiyatla satışa sunulacak. Insignia da 120.000TL’ 20 ay, yüzde 0.49 faiz oranı ile satışa sunuldu. 128.900TL’lik anahtar teslim fiyatı ile kullanıcıların karşısına çıkan Opel Combo da 90.000TL, 20 ay ve yüzde 0.49 faiz oranlı kredi seçeneği ile satışa sunuldu.

Opel Türkiye’den yapılan açıklamada, Crossland X SUV’un fiyatı da açıklandı. Opel Crossland X, 159.900TL’den başlayan fiyatı ile satışa sunuldu. Crossland X de, kredi imkanları ile satın alınabiliyor.

Opel’in 2020 yılında umutlu olduğu araçlardan olan 2020 Opel Corsa da 1 Mart 2020 itibariyle Türkiye’de satışta olacak. Opel, mart ayında satışa sunulacak 2020 model Corsa’nın fiyatını ise henüz açıklamadı.