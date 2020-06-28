2021 Porsche 911 GT3, Nürburgring’de Turlarken Görüntülendi

Geçtiğimiz nisan ayında kamuflajsız olarak objektiflere yakalanan 2021 Porsche 911 GT3, bu kez Nürburgring'de turlarken görüntülendi. Revize edilen hava girişleriyle dikkat çeken otomobilin, 550 beygir güç üretmesi bekleniyor.

992 jenerasyonu Porsche 911 GT3, geçtiğimiz nisan ayında hem Köln yakınlarındaki Nürburgring pistinde hem de İtalya’daki meşhur Moza pistinde objektiflere yakalanmış ve araca dair birçok tasarım detayı ortaya çıkmıştı. Neredeyse kamuflajsız şekilde aylar önce görüntülenen araç, bu kez tekrardan Nürburgring’de test edilirken kayıt altına alındı.

Supercar Videos tarafından YouTube’a yüklenen videoda, neredeyse kamuflajsız olan 2021 Porsche 911 GT3’ü görüyoruz. Görüntülerde aracın muazzam motor sesini ve yeni nesil 911 GT3 ile ilgili tasarım detaylarını görebiliyoruz. Sayfanın en altından izleyebileceğiniz bu videoya geçmeden önce gelin, yeni 911 GT3’ün kaputun altında neler sunacağına daha yakından göz atalım.

2021 Porsche GT3 kaputun altında neler sunacak?

Yakında görücüye çıkması beklenen 911 GT3 modelinin, Porsche’nin doğal emişli 4.0 litrelik düz altı silindirli motorunun güncellenmiş bir versiyonu ile geleceği belirtiliyor. Aracın motor gücüne dair henüz resmi bir derecelendirme yayınlanmış olmasa da yeni modelde 550 beygir güç (410 kilovat) üretileceği iddia ediliyor. Bu da mevcut modelin üzerine 50 beygirlik bir güç artışı geleceği anlamına geliyor.

Tasarım kısmına geldiğimizde revize edilen hava girişleriyle yeni bir tampon tasarımı benimseyen 911 GT3, profilden bakıldığında Y şeklinde jant telleri ile dikkat çekiyor. Son olarak arka tarafa geçtiğimizde ise bir baştan diğer başa uzanan devasa spoyler, yine sağdan sola uzanan şerit şeklinde fren lambası ve çift egzoz çıkışı göze çarpıyor.

Stuttgart merkezli Alman lüks otomobil üreticisi, 992 jenerasyonu Porsche GT3’ün lansman tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu noktada lansman, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebilir veya son dönemlerde çokça gördüğümüz şekilde çevrimiçi ortamda düzenlenebilir.

2021 Porsche 911 GT3, Nürburgring'de test edilirken görüntülendi: