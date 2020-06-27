Skoda, 'Sıkıştırılmış Doğal Gazlı' Octavia G-Tec'i Tanıttı

Son zamanlarda alternatif yakıtlı araçlara yönelen Skoda, geçtiğimiz günlerde fosil yakıtlara göre daha az emisyon salınımı gerçekleştiren yeni sıkıştırılmış doğal gazla çalışan Octavia G-Tec modelini tanıttı.

Son zamanlarda elektrikli ve hibrit araçlar üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Skoda, alternatif yakıt kullanan araçlar üzerinde yapılan çalışmalara da büyük bir önem veriyor. Çek Cumhuriyeti merkezli Avrupa'nın büyük otomobil üreticilerinden olan Skoda, geçtiğimiz günlerde yeni alternatif yakıt kullanan ve fosil yakıtlara göre daha az emisyon salınımı gerçekleştiren yeni Octavia G-Tec modelini tanıttı.

Yakıt olarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) kullanacak olan yeni Skoda Octavia G-Tec, hatchback ve station wagon olmak üzere iki kasa seçeneğine sahip olacak. Gelin yeni Skoda Octavia G-Tec'in özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

Octavia G-Tec, sadece doğal gazla 500 km'ye kadar yol alabilecek:

Skoda Octavia G-Tec'in kaputunun altına baktığımızda bizleri, 130 beygirlik güç üretebilen 1,5 litrelik TSI motor karşılıyor. Yakıt kısmındaysa hem benzin hem de sıkıştırılmış doğal gazla çalışabilecek Octavia G-Tec'te toplam kapasitesi 17,33 kilograma denk gelen üç farklı CNG tankı ve ayrıca 9 litrelik bir benzin deposu yer alıyor. Doğal gaz modunda kullanıldığında 100 km'de 3,4 ila 3,6 kg doğal gaz tüketen Octavia G-Tec, benzin modundaysa 100 km'de 4,6 litre benzin tüketimi yapıyor.

Benzin ve doğal gaz seçenekleri arasında sürücü müdahalesine gerek kalmadan otomatik geçiş yapabilen Octavia G-Tec, 17,33 kilogramlık CNG deposuyla 500 kilometre yol alabilirken benzin deposu da hesaba katıldığında Octavia G-Tec'in gidebildiği mesafe 700 kilometreye kadar yükselebiliyor. Ayrıca CNG yakıt modu için özel tasarlanmış bir dijital göstergeyle gelen 2020 Skoda Octavia G-Tec, hatchback gövde tipiyle tercih edildiğinde 455 litre, station wagon olarak tercih edildiğindeyse 495 litre bagaj hacmi sunabiliyor. Bu sene sonbaharda satışa sunulması planlanan Octavia G-Tec'in henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor.