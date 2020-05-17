2021 Model Porsche 911 Targa 4, Tanıtımdan Önce Ortaya Çıktı

Porsche'nin 18 Mayıs'ta 911 serisinden 2 yeni araç tanıtacağı biliniyordu ancak hangi araçlar olduğu tam bir muammaydı. Bugün ise ortaya çıkarılan fotoğraflardan, yeni araçlardan birinin 911 Targa 4 olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs otomotiv sektöründeki etkisini yavaş yavaş kaybederken, otomobil üreticileri de yeniden faaliyete geçerek yeni araçlarını duyurmaya başlamışlardı. Geçtiğimiz günlerde Porsche, 2 yeni 911 modelini 18 Mayıs tarihinde duyurmayı planladığını açıklamıştı. İlk başta akıllara 992 nesli 911 Targa ve GT3 gelse de bugün araçlardan birinin fotoğrafı ortaya çıkarıldı.

Ortaya çıkan fotoğraflardan yeni çıkacak olan 2 yeni 911 modelinden birinin 911 Targa 4 olduğu anlaşıldı. Ortaya çıkan fotoğraflar pek net olmasa da, aracın dış tasarımından bir Targa modeli olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. Araçta ilk göze çarpan detaylarından biri ise 997'de kullanılan içeri çekilebilen ağır cam tavan yerine, elektrikle çalışan ve katlanabilir bir tavan tercih edilmiş olması.

İşte Targa 4'ün ortaya çıkarılan fotoğrafları:

Araç, birçok otomobil tutkununun da tahmin ettiği şekilde sade olarak tasarlanmış, yani Porsche tasarım konusunda sürpriz denebilecek bir hamleye başvurmamış. Fotoğraflardan sadece bunlar gözükse de, aracın tanıtımının çok yakın olması yakında detaylı bilgilere ulaşacağımız anlamına geliyor. 18 Mayıs'ta açıklanacak olan aracın fiyatı ve çıkış tarihi de en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

Aracın görüntüleri yeni ortaya çıkmış olsa da motor konusunda bazı bilgiler bulunuyor. Targa 4, Porsche araçlarından aşina olduğumuz 3.0 litre çift turbo beslemeli motoru içerisinde barındırıyor. Bu canavarın kullanıcılara sunabildiği maksimum güç ise 380 beygir. Targa 4'ün bir de daha yüksek motor özelliklerine sahip olan Targa 4S versiyonun olması bekleniyor.

Targa 4, tüm bu güçlü motor özelliklerinin yanı sıra birçok spor arabada bulunan özelliği de bünyesinde barındırıyor. Gece görüşü, uyarlanabilir seyir kontrolü ve aracın alçalmasını sağlayan opsiyonel süspansiyon bildiğimiz özelliklerden sadece birkaçı. Şu anlık araç hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı olsa da tanıtım yapıldıktan sonra aracın tüm özelliklerini öğrenmiş olacağız.