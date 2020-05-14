Porsche, 911 Targa Modeli İçin Dijital Lansman Düzenleyecek

Yeni nesil Targa için Porsche’den lansman tarihi geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce bir türlü tanıtımı gerçekleştirilemeyen modele Porsche dijital bir çözüm üretti.

Dev otomobil üreticisi Porsche, koronavirüsün yeni modellerinin tanıtımını iki kere ertelemişti. Yeni Targa’nın ilk kez Pekin Motor Show 2020'de tanıtılması planlanırken koronavirüs nedeniyle tanıtım Tennis Grand Prix'ye kaydırılmış ancak o da gerçekleşememişti.

Porsche, merakla beklenen 2021 911 Targa'yı 18 Mayıs'ta tanıtacak. Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtımı daha önce iki kere ertelenen modeli Porsche müzesine götürmek bile sorun yarattı. Bu yüzden firma, yeni modelin tanıtımını 18 Mayıs 2020 günü dijital ortamda yapmaya karar verdi.

Porsche'den iki yeni 911 Targa tanıtım videosu geldi

Targa ismi ilk kez, sabit arka camı ve çıkarılabilir bir tavan paneli olan 1966 911 Targa ile doğmuştu. 1996'da Porsche, 993 Targa ile arka camın arkasına gizlenebilen bir cam çatı tanıtmıştı. Porsche 991 ve 2014 Targa’ya gelindiğindeyse farklı bir tasarımla karşılaşıldı. Mekanik ve hidroliğin büyüleyici düzeninde, arka cam tümüyle yukarı kalkıyor ve geri kayıyordu. Bu, elektrikli tavan panelinin kendini kaldırmasına ve arka koltukların arkasına katlanmasına izin veriyordu.

2021 Porsche 911 Targa için beklentiyse yeni modelin aynı tarzda olacağı yönünde. Bu da mekanik bir arka cam bölümü ve kendini toplayan katlanabilir bir kumaş tavan anlamına geliyor. 911 neslinin ilk kez LA Auto Show 2018'de görücüye çıkmasının ardından bu yana neredeyse 2 yıl geçti. Porsche, ikonik 911 estetiğini temel alarak geleneksel arka motor ve kama benzeri şeklini daha canlı ve temiz hâle getirme ve ardından da yeni teknolojiyle donatma fırsatı bulmuştu. Önceki modelden daha geniş ve 991.2'den daha uzun olan LED farlar ve bagajı kapsayan ışık çubuğu, yeni modeli sadece bu özellikleriyle bile yeni nesil otomobil sınıfına sokuyor.

Seri ilk çıktığından beri ‘giriş seviyesi’ 911 Carrera'dan ‘menzil üstü’ 911 Turbo S'ye kadar çeşitli varyantların geldiğini gördük. Daha önce çok beğenilen 911 Targa, 110.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.