İstanbul, Dünyanın En Yoğun Trafiğine Sahip Şehri Oldu

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri firması olan TomTom, geride bıraktığımız 2021 yılında trafiğin en çok yoğun olduğu şehirleri açıkladı. Veriler incelendiğinde İstanbul'un %61 tıkanıklık oranıyla zirvede yer aldığı gözlemlendi.

Hepimizin bildiği gibi trafik sorunu, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların en fazla rahatsız olduğu konuların başında yer alıyor. İnsanların saatlerini yollarda harcamasına neden olan bu durum, Türkiye’de, özellikle de nüfus bakımından en kalabalık şehrimiz İstanbul’da yaşayanlarda ve tüm dünyada karşılaşılan bir sıkıntı.

Peki, trafik yoğunluğu tüm dünyada nasıl? Geçtiğimiz haftalarda sizlerle 2020 yılının trafiği en sıkışık şehirlerinin belli olduğunu; İstanbul’un Avrupa’da ikinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığını aktarmıştık. Şimdi de Avrupa’nın en büyük navigasyon sistemleri firması olan TomTom, geride bıraktığımız 2021 yılında trafiğin en yoğun olduğu şehirleri paylaştı.

Trafiğin en yoğun olduğu şehir İstanbul

58 ülkeden ve 6 kıtadan 404 şehirden toplanan verilerin karşılaştırıldığı verilerde geçtiğimiz yılın en sıkışık trafiğe sahip şehirlerinin hangileri olduğu ortaya çıktı. İncelenen verilerde ülkemizde trafik sorunun oldukça fazla olduğu İstanbul şehrinin, %62’lik oran ile dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehrinin olduğu belirtildi.

Ayrıca; 2020 yılında İstanbul’un oranının %51 olduğu ve %11’lik bir artış gösterdiği, 2021’de trafikte kaybedilen zamanın ise 142 saat olduğu paylaşılan verilerde aktarıldı. Ayrıca, İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu gün ve saatlerin cuma günleri 18.00 ile 19.00 arası olduğu ve 2021 yılının en sıkışık günün %100 tıkanıklık oranıyla 28 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendiği ifade edildi.

Buna ek olarak; Moskova, Kiev, Bogota ve Mumbai’nin İstanbul’dan sonra en yoğun trafiğe sahip şehirler olduğu ve Rusya’nın 3 şehrinin en yoğun trafikler listesine girmeyi başardığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Dünyanın en çok trafik yoğunluğuna sahip 10 şehri