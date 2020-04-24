Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 salgınının yerli otomobil üretimine yönelik etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihinde bir değişiklik olmadığını söyleyen Varank, çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini belirtti.

Otomotiv Sanayicileri Derneği'nin (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans aracılığıyla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil projesine dair yeni açıklamalar yaptı.

Hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının, yerli otomobil fabrikasının temel atma tarihinde bir aksaklığa yol açmasını beklemediklerini belirten Varank, "Yeniliğe Yolculuk mottosuyla 27 Aralık’ta otomobillerimizi dünyaya tanıttık. O günden bugüne çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok” dedi.

Bakan Varank: Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok

Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Bakan Varank, “Normalleşme sürecini de dikkate alarak, imkanlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak” şeklinde konuştu.

Yerli elektrikli otomobilin üretileceği fabrika, Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek üretim tesisi, 300’ü nitelikli personel olmak üzere toplam toplam 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli aracın, 2022 yılında yollarda olması planlanıyor

Varank, daha önce yaptığı açıklamada projede ilk 15 yıllık planlarların yapıldığını ve fabrikanın inşaatına 2020’nin ilk yarısında başlanacağını söylemişti. Bakan ayrıca, ilk etapta 100-150 arasında prototip üretileceğini belirterek, “Şu an üzerinde testlerin yapılacağı prototipi üretme aşamasındalar. 2022 yılının başında fabrika çalışmaya başlar. İlk üretim de yine aynı yıl olur” ifadelerini kullanmıştı.

Yüzde 100 elektrikli olacak şekilde üretilen Türkiye’nin Otomobili, şimdilik SUV ve sedan olmak üzere iki farklı türde üretilecek. 2030 yılına geldiğimizde 5 farklı modele sahip olması beklenen aracın, 2022 yılında yollarda olması planlanıyor.