Alman otomotiv devi Volkswagen, uzun zamandır beklenen yeni Touareg R modelini tanıttı. Gelecek hafta düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek olan SUV, hibrit motorlu ilk VW R modeli olmasıyla öne çıkıyor.

“R” rozetini taşıyan yeni bir yüksek performanslı Touareg söylentileri yıllardır internette dolaşıyordu; ta ki Ekim 2019’a kadar. Alman otomobil üreticisi, söz konusu tarihte yeni bir bir Touareg R üzerinde çalıştıklarını ve SUV’nin plug-in hibrit güç ünitesine sahip ilk R modeli olacağını duyurmuştu.

Uzun zamandır merak edilen aracın üzerindeki sır perdesini nihayet kaldıran Volkswagen, 2021 Touareg R modelini tanıttı. Kaputunun altında 336 beygir gücü üreten 3.0 litrelik turboşarjlı V6 benzinli bir motor bulunan SUV, buna ek olarak 130 beygir güç sağlayan 14.1kWh lityum iyon bataryalı elektrikli bir motora ev sahipliği yapıyor. Toplamda 456 beygir gücüne sahip olan bu canavar, 516lb ft tork üretiyor.

Hibrid güç aktarma sistemine sahip ilk R modeli ünvanını taşıyan yeni Touareg R, bagaj bölgesine konumlandırılan lityum iyon pil takımı sayesinde saatte 140 kilometre hıza yalnızca elektrik gücüyle ulaşabiliyor. Aracın 0-100km hızlanmasını kaç saniyede gerçekleştirdiği ise henüz belli değil.

Standart olarak 20 inçlik jantlarla gelen SUV, isteğe bağlı olarak 22 inçlik daha büyük bir jant opsiyonu da sunuyor. Kokpite gelirsek; sürücü odaklı bir iç dizayna sahip olan yeni Touareg R, 12 inçlik dijital gösterge ekranı ve 15 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.

Özel R tarzı tamponlar, siyah panjurlu hava giriş ızgaraları, siyah trim şeritleri ve siyah dış ayna korumaları gibi pek çok tasarım detayına sahip olan araç, önümüzdeki hafta düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. Yılın ikinci yarısında Avrupa'da satışa sunulması planlanan 2021 Touareg R’ın fiyatına dair detayların fuar sırasında açıklanmasını bekliyoruz.

Volkswagen 2021 Touareg R'ın diğer fotoğraflarına aşağıdan göz atabilirsiniz