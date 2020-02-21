2021 Volkswagen GTI'ın Tanıtım Görüntüleri Paylaşıldı

Önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan sekizinci nesil 2021 Volkswagen GTI MkVIII, ilk teaser görüntüsü ile karşımıza çıktı. Izgaranın tamamen elden geçirildiği araç, uçtan uca uzatılmış LED şerit farları ile çok etkileyici görünüyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, sevilen modeli GTI’ın sekizinci nesiline dair ilk görselleri paylaştı. Alman marka tarafından paylaşılan tanıtım görseli, performans odaklı Golf’ün her zamankinden çok daha sportif ve şık bir kimliğe büründüğüne işaret ediyor.

Aracın ızgarası tamamen elden geçirilmiş ancak GTI kimliğini yansıtan kırmızı şeritin korunduğunu görüyoruz. Boydan boya uzayan LED ışık farlar ve opsiyonel olarak tampona monte edilen damalı bayrak formundaki gündüz farları, 2021 Volkswagen GTI MkVIII’de en fazla dikkat çeken tasarım detaylarından.

2021 Volkswagen GTI MkVIII'in tasarımı

Sekizinci nesil GTI modeli, çok sayıda teknolojik özellikle gelecek. Kabinin içinde yeni dijital ekranlar, dokunmatik kontrollere sahip yeni bir direksiyon simidi ve 32 renk seçeneğiyle ortam aydınlatması görmeyi bekliyoruz.

Yeni GTI, araçların yol koşulları, trafik akışı ve engellerle ilgili hakkında birbirlerini uyarmasına imkan tanıyan Car2X teknolojisine sahip olacak. Araç ayrıca Şeritte Kalma Yardımı (LKA) ve Cruise Control yani Hız Sabitleme Sistemi’ne dayanan yarı otonom sürüş özelliği Travel Assist'i de destekleyecek.

Sekizinci nesil GTI, 2019 Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition'a göre önemli bir makyaj aldı

Volkswagen, yeni GTI modelinin motor performansı açısından beklentilerin üzerine çıkacağını söylüyor. Beklentiler, standart modelin 245 beygir gücüne sahip olacağı yönünde. Aracın daha yüksek performanslı varyantında ise bu değerin 300 beygir gücüne kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki ay kapılarını açacak olan 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan 2021 Volkswagen GTI MkVIII, yılın ikinci yarısında küresel olarak piyasaya sürülecek. Aracın fiyatlandırması ile ilgili detayların fuar sırasında açıklanmasını bekliyoruz.