Dizi film izleme alışkanlıklarımız, son yıllarda yeni platformların ortaya çıkmasıyla devrim sayılabilecek kadar değişti. Bu değişimin öncülerinden ve en çok etkileyenlerinden biri de şüphesiz Netflix oldu. Artık çoğu kişinin bilgisayarında, televizyonunda ve hatta telefonunda dahi Neflix var ki bu da dizi film izleme alışkanlığımızı mobil hale getirdi.

2021 yılında ise pandemi sürecinden dolayı çoğunlukla evlere kapanmamızdan kaynaklı en çok yaptığımız aktivite bir şeyler izlemek oldu. Netflix ise dünya genelinde sahip olduğu yaklaşık 200 milyon abone için içeriklerine her geçen gün yenisini kattı ve özgün yapımlara imza attı.

Bünyesinde komediden aksiyona, belgeselden animasyona birçok türde yüzlerce içerik barındıran Netflix, IMDb listelerinde de gün geçtikçe yukarı tırmanıyor. İşte 2021 yılının IMDb listelerine göre en yüksek puanlı filmlerini sizler için derledik!

2021 yılının en yüksek IMDb puanlı Netflix Filmleri:

The Woman in the Window (5.7)

To All the Boys: Always and Forever (6.3)

I Care a Lot (6.3)

Red Notice (6.4)

Moxie! (6.7)

Fear Street: 1978 (6.7)

Malcolm and Marie (6.7)

New of the World (6.8)

Haseen Dillruba (6.9)

Ferry (7.0)

Ali & Ratu Ratu Queens (7.1)

The White Tiger (7.1)

Pieces of a Women (7.1)

The Dig (7.1)

The Disciple (7.2)

The Witcher: Nightmare of the Wolf (7.3)

Don't Look Up (7.4)

Tick, Tick... Boom! (7.6)

The Mitchells vs the Machines (7.7)

Mimi (8.0)

10. Annesini arayan bir çocuğun yaşadığı maceralar: Ali & Ratu Ratu Queens

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan, Aurora Ribero, Nirina Zubir

Yönetmen: Lucky Kuswandi

IMDb: 7.1

Rotten Tomatoes: %67

Ali, babası ile büyüyen bir gençtir. Babasının vefat etmesinden sonra kendisini küçükken terk eden annesini bulmaya karar veren Ali, annesini aramak için New York'a gider. Yol boyunca türlü zorluklar ve maceralar atlatan Ali, aile olmanın gerçekte ne demek olduğunu ve ailenin birçok farklı yolu olduğunu keşfeder.

9. Bir yükseliş hikayesi: The White Tiger

Tür: Suç, Dram

Oyuncular: Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra Jonas

Yönetmen: Ramin Bahrani

IMDb: 7.1

Rotten Tomatoes: %91

Film, yoksul bir köylüden Hindistan'ın modern tarafında başarılı bir girişimciye dönüşen Balram Halwai'nin yükselişinin hikayesine odaklanıyor. Kurnaz ve aynı zamanda hırslı bir adam olan Balram, Amerika'dan yeni dönmüş Hindistan sosyetesi olan Ashok ve Madam Pinky çiftinin şoförü olur. Yıllardır başka insanlara hizimet etmeye alışmış Balram ise bu alışkanlığı sayesinde sosyetenin vazgeçilmezi olur. Ancak bir gece yaşanan ihanet sonucu her şeyini kaybetme noktasına gelir ve eşitsizliklerle dolu sistemin içinde 'efendi' olmak için mücadele etmeye başlar.

8. Zorluklarla mücadele eden bir kadının hikayesi: Pieces of a Woman

Tür: Dram

Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

Yönetmen: Kornel Mundruczo

IMDb: 7.1

Rotten Tomatoes: %75

Pieces Of A Woman, doğum sırasında çocuğunu kaybeden bir kadının hayatına odaklanıyor. Evde doğum yaparken bebeğini kaybeden Martha, yaşadığı acı ile oldukça sarsılır. Bebeğinin yasını tutan kadın, bir yandan yaşadığı acı ile yüzleşmeye çalışırken bir yandan da kocası ve annesi ile ilgili yaşadığı sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

7. Arkeoloji sevenler için birebir: The Dig

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Oyuncular: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James

Yönetmen: Simon Stone

IMDb: 7.1

Rotten Tomatoes: %88

Zengin ve kocasını kaybetmiş bir kadın olan Edith Pretty, İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı dönemde arazinin içinde yer alan mezar höyüklerinde kazı yapılmasını ister ve bu iş için arkeolog Basil Brown ile anlaşır. Kazıya başladıktan kısa bir süre sonra insanlık tarihini etkileyecek bir keşif yaparlar. Geçmişe dair ortaya çıkan bulgular, geleceği belirsiz Britanya'da oldukça ses getirir.

6. Hayallerle gerçek hayat arasında kalmak: The Disciple

Tür: Dram

Oyuncular: Aditya Modak, Arujn Dravid, Sumitra Bhave

Yönetmen: Chaitanya Tamhane

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %96

Sharad Nerulkar, hayatını Hint klasik müzik şarkıcısı olmaya adayan bir adamdır. Sharad, küçük yaşlardan itibaren babasının tutkusu ve bilimsel arayışlarıyla Hint klasik müziği dünyasına girer. Bir vokalist olarak başarılı olmaya, babasının izinden gidip onun başarısız olduğu yerlerde kendisini kanıtlamaya çalışır. Ancak Sharad’ın babasına, usta olarak gördüğü kişilere ve sanatına olan bağlılığına rağmen, yaşamın ve modern dünyanın gerçekleri hayatı sorgulamasına neden olur.

5. Witcher ve anime severler için: The Witcher: Nightmare of the Wolf

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Seslendirmenler: Theo James, Mary McDonnell, Lara Pulver

Yönetmen: Kwang II Han

IMDb: 7.3

Rotten Tomatoes: %100

Film, yoksulluktan kaçıp para için canavarları öldüren ve genç bir witcher olan Vesemir'i konu ediniyor. Vesemir, canavar öldürme işinden oldukça keyif alır fakat yeni kurulan bir canavar krallığı Vesemir için tehdit haline gelir. Bunun sonucunda Vesemir, geçmişten çıkan tanıdık bir şeytanla ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

4. Ünlüler geçidi gibi: Don't Look Up

Tür: Komedi, Dram, Bilim kurgu

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep

Yönetmen: Adam McKay

IMDb: 7.4

Rotten Tomatoes: %56

Yıldızlar geçidi gibi olan kadrosuyla 2021 yılının en çok beklenen Netflix filmlerinden biri olan Don't Look Up, Türkiye'de 24 Aralık'ta vizyona giriyor. Film, iki astronomun dev bir göktaşının dünyayı yok edeceği inanmasını ve insanlığı buna ikna etmesini konu ediniyor. Astronomi yüksek lisans öğrencisi Kate Dibiasky'nin keşfi sonucu ortaya çıkan bu gerçekle Dr. Randall Mindy ve Kate, bir medya turuna çıkarlar fakat kendilerini beklenmedik durumlarda bulurlar.

3. Jonathan Larson'un biyografisinden uyarlanan bir müzikal: Tick, Tick... Boom!

Tür: Biyografi, Dram, Müzikal

Oyuncular: Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesus

Yönetmen: Lin-Manuel Miranda

IMDb: 7.6

Rotten Tomatoes: %88

Amerikalı besteci Jonathan Larson'ın otobiyografik romanından uyarlanan film, 1990'lı yılların New York'unda yaşayan ve gelecek vadeden bir müzikal besteci olan Jon'un hikayesine odaklanıyor. Jon, 20'li yaşlarını geride bırakırken kariyeri, aşkı ve arkadaşlıkları için seçimler yapmak zorunda kaldığı bir döneme giriyor.

2. Teknolojiye karşı mücadele eden aile: The Mitchells vs the Machines

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Seslendirmenler: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

Yönetmen: Michael Rianda, Jeff Rowe

IMDb: 7.7

Rotten Tomatoes: %98

The Mitchells vs the Machines filmi, gelişen ve artık dünyayı ele geçirmeye başlayan teknolojiye karşı mücadele içerisine giren bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Ailenin küçük kızı Katie, hayalini kurduğu sinema okulunda okumaya hak kazanır. Kilometrelerce uzakta olan okula Katie ve ailesi beraber gitmeye karar verir. Yolculuklarına keyifle başlayan aile, yolculuk sırasında dünyanın robot istilası altında olduğunu öğrenirler ve dünyayı kurtarmak adına çeşitli maceralar yaşarlar.

1. Hem güldürüp hen düşündüren bir Hint yapımı: Mimi

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Kriti Sanon, Evelyn Edwards, Pankaj Tripathi

Yönetmen: Rajesh Bhatia, Laxman Utekar

IMDb: 8.0

Rotten Tomatoes: %18

Hindistan'ın küçük bir kasabasında yaşayan Mimi, kendi isteği doğrultusunda ve çevresinin de gözünde ünlü bir aktris olma yolunda emin adımlarla ilerler. Bu yolda ilerlerken hiç tanımadığı bir çift tarafından taşıyıcı anne olması için teklif alır. Bu teklifi kabul eden Mimi, kendisini komik ve beklenmedik olaylar içerisinde bulur.