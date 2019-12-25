Netflix Türkiye faliyete geçtiğinden bu yana pek çok dizi ve filmi yayınladı. Platformda bulunan en kaliteli 45 Netflix dizisini IMDb puanlarına göre sıraladık.

Hakan: Muhafız ile Türkiye'ye giriş yapan Netflix, Türkiy'deki ikinci orijinal dizisi Atiye ile dilimizde içerik üretmeye devam ediyor. Aslında Türkiye değil, 80’den fazla ülkeye uzun soluklu projeler için giren Netflix hedefleri büyük. Her ne kadar çoğu dizisinin ve filminin kalitesi tartışma konusu olsa da aralarında gerçekten kaliteli içerikleri görmek de mümkün.

Listede yer alan yapımlar, sadece Netflix Orijinal dizileridir. Bir başka deyişle Breaking Bad, Peaky Blinders gibi başka kanallar tarafından çekilmiş ve Netflix'te anlaşmayla yayınlanmış diziler yoktur. Netflix Orijinal dizileri, yapımcısının doğrudan Netflix olduğu projelerdir. Sizin için tüm bu yapımları türlere ayırıp kendi içlerinde IMDb puanlarına göre sıraladık. Hazırsanız, başlayalım.

Listede sırasıyla hangi tür Netflix Orijinal dizileri var?

Aksiyon dizileri

Korku dizileri

Macera dizileri

Suç dizileri

Animasyon dizileri

Fantastik diziler

Dram, gerilim ve gizem dizileri

Komedi dizileri,

Bilim kurgu dizileri

Belgesel dizileri

Aksiyon Dizileri:

​Marvel's The Defenders (Koruyucular):

Yayın: 2017, 1 sezon.

Tür: Aksiyon, macera, suç.

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones

Marvel's The Defenders Fragman:

Marvel Sinematik Evreni'nin zirve yaptığı dönemde, çizgi romandaki alternatif karakterler Netflix'in kahramanları oldu. The Defenders, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ve Iron Fist'i bir araya getiren tek sezonluk mini diziydi. İlgisine hoş gelen, yabancısına boş gelen bir yapım oldu. Zaten Disney'in girişimlerinden sonra Netflix tüm Marvel dizilerini iptal etti. Yine de kafa boşaltmak isteyen için ideal bir seriydi.

Seven Seconds (7 Saniye):

Yayın: 2017, 1 sezon.

Tür: Aksiyon, macera, suç.

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: Clare-Hope Ashitey, Michael Mosley, David Lyons

Seven Seconds Fragman:

ABD ve dünyada giderek tırmanan ırkçılık sorununa oldukça güncel bir perspektiften bakıyoruz. Siyahilerin polisler tarafından öldürüldüğü ve ayrımcılığın kanun uygulayıcıların ellerinde şekil bulduğu bir dünyada, 7 Saniye dizisi gerçekleri yüzümüze yüzümüze vuruyor. Pek o gerçekleri toprağa gömmek mümkün mü?

Kingdom:

Yayın: 2019, 2 sezon, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, dram, gerilim.

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Doona Bae, Greg Chun, Jun-ho Heo

Kingdom fragman:

Fantastik aksiyonu bol asya dizilerinin Netflix yorumlamasıyla karşı karşıyayız. Kralları hasta olan bir krallıkta, genç bir prens amansız bir virüse karşı mücadele veriyor. Yapımın asya kökenli oluşu, klişelere dünyanın en kaliteli baharatlarını karıştırmış tadı veriyor.

Punisher:

Yayın: 2017, 2 sezon.

Tür: Aksiyon, macera, suç.

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %63

Oyuncular: Jon Bernthal, Amber Rose Revah, Ben Barnes

Punisher fragman:

Aksiyona defalarca kez doyacağınız soluksuz bir intikam dizisi olan Punisher, Netflix'in sonlandırılan Marvel dizi evrenine ait. Eski bir rütbeli asker olan Frank Castle, ailesinin katledilmesiyle tam bir cinayet makinesine dönüşüyor. Öfkesi derdinden büyük olan Castle'ın mücadelesi, iki sezonluk çekirdek bir hikâye izlememizi sağlıyor.

Korku dizileri:

Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina):

Yayın: 2018, 2 sezon, devam ediyor.

Tür: Dram, fantastik, korku.

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis

Sabrina Fragman:

90'lı yıllarda çizgi filmleri ve dizileriyle tanıdığımız Sabrina, Türkiye'de Acemi Cadı gibi gençlik dizileriyle yerelleştirilmişti. Netflix ise işin içine epeyce yetişkinlere özel unsurlar yerleştirerek o hikâyeyi bir gerilim ve korku dramasına dönüştürdü. Meraklısına uygundur.

The Haunting of Hill House:

Yayın: 2018, 1 sezon, devam ediyor.

Tür: Dram, korku, gizem.

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser

The Haunting of Hill House fragman:

Haunting of Hill House, ortalamanın üzerinde bir başarıya sahip. Aldığı yorumlar, belki korku türünün en iyi örneklerinden birisi olduğunu gösteriyor. Yapımcıların hikâyeyi bir sinema filminde heba etmeyip dizi dünyasını seçmiş olmaları büyük cesaret.

Netflix Macera dizileri:

The End of the F***ing World:

Yayın: 2017, 2 sezon, devam ediyor.

Tür: Macera, suç, komedi.

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Jessica Barden, Alex Lawther, Steve Oram

The End of the F***ing World fragman:

17 yaşında ve akranlarına göre biraz da psikopat olan James, aynı yaştaki okul arkadaşı Alyssa ile tanışır. Gerçek babasının izini süren Alyssa, James ile kendi hikâyesi arasındaki tuhaf bağlantıları keşfeder. Bizler de arkamıza yaslanıp komik, gizemli bir suç dizisi izleriz.

Lost in Space:

Yayın: 2018, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, macera, gerilim.

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins

Lost in Space fragman:

Normalde uzay temalı bir dizinin bilim kurgu kategorisinde yer almasını beklersiniz. Ancak Lost in Space'de bilim kaygısı yok, macera dolu bir kurgu kaygısı var. Robinson ailesi, gelecekte insanlığın bir gezegene zorunlu olarak iniş yaptığı dönemde yaşıyor. Bu gezegende onları bekleyen çok fazla şey var, hep birlikte karşılaşıyoruz.

Talihsiz Serüvenler Dizisi (A Series of Unfortunate Events):

Yayın: 2017, 2 sezon.

Tür: Macera, komedi, dram

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman, Louis Hynes

Talihsiz Serüvenler dizisi fragman:

Her çocuk ve gencin okuması gereken macera romanları sıralamasında liste başı olabilecek Talihsiz Serüvenler Dizisi, 2000'li yılların başında sinemaya uyarlanmıştı. Filmlerde Jim Carrey'in aynı anda 3-4 karaktere hayat verdiği efsane oyunculuğuna tanıklık ettik.

Dizi versiyonunda ise How I Meet Your Mother ile ünlenen Neil Patrick Harris var. Anne ve babalarını bir yangında kaybeden kardeşlerin, yeni evlerinde başlarına gelenleri ve geçmişlerindeki karanlık sırları nasıl öğrendiklerini izliyoruz. Kesinlikle eşi benzeri olmayan bir macera.

The Umbrella Academy:

Yayın: 2019, 1 sezon, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, macera, komedi

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: Aidan Gallagher, Ellen Page, Tom Hopper

The Umbrella Academy fragman:

Yeni dönem macera ve gençlik dizilerini sevenlerin son favorisi bu dizi oldu. Bir grup süper kahramanı evlat edinen vefakar bir baba (X-Men'den hallice) onları dünyayı kurtarlamaları için eğitiyor.

Netflix suç dizileri:

Suburra:

Yayın: 2017, 2 sezon.

Tür: Aksiyon, suç.

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini

Suburra fragman:

İtalyan mafyalarını bilirsiniz. Peki ya onlara dair yakın tarihli gerçek bir hikâyeyi baştan sona kadar izleseniz. Roma kentinin yakınlarındaki bir sahil kasabasında gerçekleşen organize suçlar, bu suçlara göz yuman politikacılar ve o bölgede eli bulunan Vatikan arasındaki gerilim dolu bir öykü ile karşılaşacaksınız. Netflix'in İtalyan dizisi Suburra, eleştirmenlerden büyük destek gördü, bizden söylemesi.

Ozark:

Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Suç, dram, gizem

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %73

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner

Ozark fragman:

Ozark'ın hikayesinde benzer bir akışı, aslında Narcos'un üçüncü sezonunda da görmüştük. Ailesiyle birlikte farklı bir kente taşınan sıradan bir muhasebecinin başı, ancak bu kadar belaya girebilirdi. Kaç yaşında olursanız olun, kendinizi ancak bu kadar aile babası hissedebilirsiniz.

Bodyguard:

Yayın: 2018, 1 sezon, devam ediyor

Tür: Suç, dram, gizem.

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Richard Madden, Sophie Rundle, Vincent Franklin

Bodyguard fragman:

Orta Doğu'da savaşmış bir asker olan Devid Budd, bir teröristi yakalayıp binlerce insanın hayatını kurtarınca kendisini kanıtlıyor. Güven üzerine kurulu ilişkilerin, politik olayların ustalıkla anlatıldığı bir yapım olan Bodyguard, gizemli kurgusuyla heyecanı hiç elden bırakmıyor.

La Casa de Papel:

Yayın: 2017, 2 sezon, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, suç, gizem.

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %87 (İzleyici puanı)

Oyuncular: Hollie Sokol, Tamar Pelzig, Ursula Corbero

La Casa de Papel fragman:

Modern bir soygun hikâyesi olan La Casa de Papel, İspanyol Merkez Bankası'nı soyan bir grubu konu ediniyor. Dizinin her sezonu su gibi geçen bir kurguya sahip. Soygun anlatıları her ne kadar sıradanlaşsa da dizi olayı çok farklı bir şekilde ele alıyor. Kesinlikle deneyimlenmesi gerekiyor.

Narcos:

Yayın: 2017, 1 sezon.

Tür: Aksiyon, macera, suç.

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Pedro Pascal, Wagner Moura, Boyd Holbrook

Narcos fragman:

Netflix'in belki de en iddialı projelerinden olan Narcos, ünlü uyuşturucu karteli Pablo Escobar'ın öyküsüne odaklanıyor. Bu öykü, sıradan öykülerden daha kanlı ve soluksuz. Escobar'ın sonunu konuya ilgi duyan herkes biliyor, ancak o acınası sona nasıl ulaştığını, gerçek görüntülerle bu dizi ilk defa göstermişti.

Narcos, böyle bir girişin ardından Escobar ve sonrasına odaklanan hikâyelerle devam ediyor. İki sezonluk bu giriş dizisi ise güzel bir başlangıç tavsiyesi.

Narcos: Mexico

Yayın: 2018, 2 sezon, devam ediyor.

Tür: Suç, dram

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Diego Luna, Scoot McNairy, Michael Peña

Narcos Mexico fragman:

İki sezonluk ilk Narcos dizisi ardından, olaylara farklı bir açıdan bakan bu dizide, Pablo Escobar dışındaki bir kartelin hikâyesini izliyoruz. Dizi yine belgesel tadındaki gerçek görüntülerle olayları adeta yaşatıyor. Bu kez karşımızda Escobar'dan destek alan ve ondan daha tehlikeli boyutlara ulaşan bir kartel var. Böyle şeylerin tarihte yaşanmış olması kara bir leke. Nelerin yaşandığını görmek ise eşsiz bir deneyim.

El Chapo:

Yayın: 2018, 1 sezon, devam ediyor.

Tür: Suç, dram

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Marco de la O, Humberto Busto, Diego Vásquez

El Chapo fragman:

Uyuşturucu skandalları konusunda en popüler isim Pablo Escobar'dır. Ancak işlediği suçların çetelesi Escobar'dan daha kalın olan birisi daha var. İşte bu dizide de kendisini izliyoruz. El Chapo, şu anda gerçekten de tutuklu olan büyük bir kartel patronu. Kendisi dünyanın en güvenli hapishanelerinden kaçmasını sağlayacak kadar servete sahip.

Animasyon dizileri:

Love, Death and Robots:

Yayın: 2018, 1 sezon, devam ediyor.

Tür: Suç, dram

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %78

Oyuncular: ...

Love, Death and Robots fragman:

Her bölümü farklı bir hikâye aktaran başarılı animasyon serisinin, maksimum bölüm uzunluğu 15 dakika kadar. Başarılı olmasının sebebi ise her bölümün yaşananları uzatmadan anlatıp, konuyu dakikalar içerisinde noktalaması. Belki de 3-4 sezonluk dizi üretilebilecek, çerezlik maceralar izliyoruz.

Castlevania:

Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, macera, animasyon.

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %90

Seslendirmenler: Richard Armitage, James Callis, Graham McTavish

Castlevania fragman:

Eğer modern animasyonların meraklısı değilseniz sıradaki diziye geçin. Netflix'in orijinal animasyonlarından bir diğer olan Castlevania, Dracula efsanesine destansı bir bakış getiriyor. Bir vampir avcısıyla maceradan maceraya koşuyoruz.

Devilman: Crybaby

Yayın: 2017, 1 sezon.

Tür: Aksiyon, macera, suç.

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Griffin Burns, Cherami Leigh, Kyle McCarley

Devilman: Crybaby Fragman:

Netflix'in orijinal animasyonlarından olan Devilman: Crybaby, tek sezonluk unutulmaz bir tecrübe sunuyor. Özellikle eleştirmenlerden aldığı tam notlar ve müzikleriyle, keşke devam etse dedirten yapımlar arasında bulunuyor. Animeleri 950 bölüm değil de dozunda sevenlere gelsin...

BoJack Horseman:

Yayın: 2014, 6 sezon, devam ediyor.

Tür: Animasyon, komedi.

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %92

Seslendirmenler: Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie

BoJack Horseman fragman:

BoJack Horseman, hayal gücünün ne kadar ileriye gidebileceğinin bir diğer göstergesi. Her ne kadar bir çizgi dizi olsa da filmi çıksa, yine çok sevilecek bir yapım olmayı başarabilirdi. Ele aldığı dramatik öyküyü oldukça eğlenceli şekilde işleyen dizi hakkında bir spoiler vermek, büyük yanlış olacaktır. İzleyip kendiniz görün.

Rick and Morty:

Yayın: 2013, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Animasyon, macera, komedi.

IMDb: 9,3

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones

Rick and Morty fragman:

Açık konuşmak gerekirse Rick and Morty, herkese hitap eden bir dizi değil. Nitekim eğer tek amacınız gülmek, bütün klişelerle, hayatın kendisiyle dalga geçmekse tadından yenmiyor. Dizide yaş olarak küçük ama zeka olarak büyük bir çocuk Morty'nin, kafayı sıyırmış bir bilim insanı olan dedesi Rick ile maceralarını izliyoruz. Zihninizdeki mantık kapılarını ardına kadar açın, tutarlı şeyler beklemeyin.​

Fantastik diziler:

Lucifer:

Yayın: 2015, 4 sezon, devam ediyor.

Tür: Suç, dram, fantastik.

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandr

Lucifer fragman:

Modern vampir hikayelerini sevenler, fantastik korku, gerilim ögelerine bayılanlar için Lucifer günümüzün en iyi dizilerinden birisi. Cehennemden dünyaya gelen Lucifer Morningstar, insanlığı "daha iyi anlamak" için ABD'nin Los Angeles kentine yerleşiyor. Sonrasını tahmin etmişsinizdir.

Stranger Things:

Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Dram, fantastik, korku.

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

Stranger Things fragman:

Bir takım tuhaf olaylarla, bir takım tuhaf insanların dizisi Stranger Things, tam bir kült haline geldi. Basit bir gençlik dizisini, eşsiz bir gerilim ve korku unsurlarıyla birleştiren Netflix'in en iyi ve en kârlı işlerinden birisi oldu. Dizinin 3. sezonu olayı Rusya'ya kadar taşıdı ve Çernobil felaketiyle bağlantılı olacağını konuşuluyor.

The Witcher:

Yayın: 2019, 1 sezon, devam ediyor.

Tür: Macera, aksiyon, fantastik

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %56

Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra

The Witcher fragman:

Popüler fantastik roman serisi The Witcher, günümüzde daha çok oyunları sayesinde biliniyor. Netflix'in yapım haklarını satın alarak çektiği dizi ise şu an platformun IMDb puanı en yüksek dizisi oldu. Yapımda Rivialı Geralt'ı Henry Cavill canlandırıyor. Dizi IMDb'de izleyiciler tarafından çok yüksek oylar alsa da Rotten Tomatoes'daki eleştirmenler aynı fikirde değil.

Netflix dram, gerilim ve gizem dizileri:

You:

Yayın: 2018, 2 sezon, devam ediyor.

Tür: Dram, suç, romantik

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Penn Badgley, Ambyr Childers, Elizabeth Lail

You fragman:

Muhtemelen aşk üzerine yazılan en etkieyici ve gerilim dolu Netflix draması You dizisi olabilir. Zira hikaye akışı, karakterlerin değişimi ve senaryo, gerilimi sonuna kadar hissetmenize neden oluyor. Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, aşık olduğu kadını etkilemek için hiç de beklenmedik yollara başvuruyor.

13 Reasons Why:

Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Dram, gizem.

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %52

Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian Navarro

13 Reasons Why fragman:

Önce neden izlenmemesi gerektiğini söyleyelim. Bu dizi ABD'deki gençlerin intihara eğilimini ciddi oranda arttırdı (CNN). Yine de izlediği gerçeklik ile yaşadığı gerçekliği ayırt edebilenler için son derece kaliteli bir yapım. Her ne kadar eleştirmenler tarafından fazla radikal bulunduğu için düşük değerlendirmelere maruz kalsa da deliler gibi. Kız arkadaşı intihar eden bir gencin başına gelenleri izliyoruz. Hayal ve gerçek birbiriyle dans ediyor.

Orange is the New Black:

Yayın: 2013, 7 sezon, devam ediyor.

Tür: Dram, komedi, macera.

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Taylor Schilling, Danielle Brooks, Taryn Manning

Orange is the New Black fragman:

Piper Chapman adındaki bir kadının hapishaneden çıktıktan sonra yazdığı kitaba dayanan hikaye, listenin en yumuşak yapımlarından birisi. Hikayede canlandırılan gerçek kadınların çoğu hala hayatta, hatta gerçek Piper Chapman dizinin danışmanları arasında yer alıyor.

Mindhunter:

Yayın: 2014, 6 sezon, devam ediyor.

Tür: Suç, dram, gerilim.

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv.

Minhunter fragman:

1970'li yılların sonlarına doğru bir zincirleme cinayet vakasını araştıran iki FBI ajanı, tahmin ettiklerinden de büyük bir olayın ortasında kalıyorlar. Gerçek hikayeden uyarlanan dizi, sıradan polisiye dizilerinin üzerinde bir kaliteye sahip.

House of Cards:

Yayın: 2013, 6 sezon.

Tür: Dram

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %78

Oyuncular: Kevin Spacey, Michel Gill, Robin Wright

House of Cards fragman:

Siyaset dünyasının sınırlarını anlamanızı sağlayan House of Cards, sert bir biçimde politik gerilim işleyen bir baş yapıttı. Oyunculukların her daim üst düzeyde olduğu dizinin kırılma noktası, başrol Kevin Spacey'in değişmesiydi. Skandallardan kaynaklanan bu haklı değişim, dizinin sonunu getirdi. Yine de baştan sona izlenmesi gereken yapımlardan.

Komedi Dizileri:

Living with Yourself (Kendinle Yaşamak):

Yayın: 2013, 6 sezon.

Tür: Dram

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Paul Rudd, Aisling Bea, Desmin Borges

Living with Yourself fragman:

Marvel Sinematik Evreni filmlerinde Ant-Man olarak tanıtığımız Paul Rudd, bu ilginç komedide karşımıza başrol olarak geliyor. Herkes gibi daha iyi bir insan olmak için mücadele eden bir adamın, kendisinin daha gelişmiş bir versiyonuyla karşılaşmasını izliyoruz. Komedi dizisi ama altında varoluşsal meselelere göz kırpan derin bir hikâye sunuyor.

Sex Education:

Yayın: 2013, 6 sezon.

Tür: Dram

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Merak etmeyin, dizinin adı aslında içeriği ile pek de uyuşmuyor. Seks terapisti bir anne ile genç bir çocuğun, okuldaki diğer gençlerin cinsellik eğitimi için bir seks kliniği kurma çabasını izliyoruz. Elbette cinsellik tabularıyla mücadele eden genç arkadaşımız bu süreçte türlü türlü komikliklere neden oluyor.

After Life:

Yayın: 2019, 1 sezon, devam ediyor.

Tür: Komedi, dram.

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way

After Life fragman:

Bir komedi dizisine kıyasla oldukça trajedik olaylar silsilesi, After Life dizisinin başlangıcına neden oluyor. Eşini kaybeden Tony isminde bir adamın sonraki komik ve esrarengiz yaşamına tanıklık ediyoruz. Yaşananlar o kadar sıra dışı ve etkileyici ki gülerken içiniz ısınacak.

Bilim kurgu dizileri:

The Rain:

Yayın: 2018, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Bilim kurgu, gerilim.

IMDb: 6,3

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Mikkel Boe Følsgaard

The Rain fragman:

Netflix'in ABD dışında çektiği başarılı dizilerden birisi olan The Rain, bizi Danimarka'ya götürüyor. Klişelerden bir kart çekseniz elinize gelecek olan ölümcül virüslerin insanlığın sonunu getirmesi hikâyesi burada da var. Elbette nüfusun büyük bir kısmı yok oluyor. Ancak dizide genç bir ikizin hayatta kalma maceralarını gerilimli bir şekilde izliyoruz.

The OA:

Yayın: 2016, 2 sezon, devam ediyor

Tür: Dram, fantastik, gizem.

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott Wilson

The OA fragman:

Prairie adında görme engelli genç bir kadın kaybolur. 20'li yaşlarında tekrar evine dönen ve bu kez görmeye başlayan genç, birçok insana göre mucizeyi başarmıştır. Nitekim kendisinin tanık olacağı mucizeler bunlarla sınırlı değildir. Giderek olağanüstü ve daha tehlikeli bir dünyaya adım atar. Bu sırada izleyenler de 2 yıl sonra gelen 2. sezonu tek oturuşta bitirebilir.

The Maniac:

Yayın: 2018, 1 sezon.

Tür: Dram, bilim kurgu, komedi.

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Jonah Hill, Emma Stone, Sonoya Mizuno

The Maniac fragman:

Bir defa bu sorunun ilk cevabı müthiş oyuncuların bulunduğu kadro. Ardından da dizinin eşsiz konusu geliyor. Eğer ciddi psikolojik sorunları tek bir ilaçla ortadan kaldırmak mümkün olsaydı ne olurdu? İşte bu sorunun cevabını aramak isteyen bir grup bilim insanının, psikolojik sorunlar yaşayan insanları nasıl laboratuvar faresine dönüştürdüğünü izliyoruz.

Hayatınız boyunca yaşadığınız trajedilerin, bilinciniz ve psikolojiniz üzerinde nasıl etkili olduğunu görüyorsunuz. Bu diziyi izledikten sonra unutmak pek de mümkün değil.

Altered Carbon:

Yayın: 2018, 1 sezon, devam ediyor.

Tür: Aksiyon, dram, bilim kurgu.

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %66

Oyuncular: Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Joel Kinnaman

Altered Carbon fragman:

Bir roman uyarlaması olan bu diziyi izlerken, kitap okuyormuşçasına yorulabiliyorsunuz. Belki de sırf bu yüzden izleyiciyi ekrana tam anlamıyla kilitleyemiyor. Yine de senaryosu, kurgusu, üzerine kurulduğu ana öğretiler, geleceğin dünyasında nelerin olabileceğini görmek isteyenler için birebir. Sırf biz reçeteye yazdık diye izleyemeyin, darılırız.

Sense8:

Yayın: 2015, 2 sezon.

Tür: Dram, gizem, bilim kurgu.

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Doona Bae, Jamie Clayton, Tina Desai

Sense8 Fragman:

Sıradan insanların birbirlerine telepatik yollarla bağlı olması, oldukça ilginç bir hikaye başlangıcı. Elbette zihin-zihin arasında kurulan bağlantıların ortaya çıkaracağı sorunlar, dünyayı bekleyen bir kaos da var. Yapımın bu yıl aniden bitirilmesi izleyicilerin tepkilerine neden oldu. Yine de çerezlik izlenebilir.

Dark:

Yayın: 2017, 2 sezon, devam ediyor.

Tür: Suç, dram, gizem, bilim kurgu.

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Jördis Triebel

Drak fragman:

Küçük bir Alman kasabası Winden'de geçen Dark, bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan gizemli olaylar bütününü konu alıyor. Dark, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri. Yakında üçüncü sezonu geliyor, merakla bekliyoruz.

Black Mirror (Kara Ayna):

Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.

Tür: Dram, bilim kurgu, gerilim.

IMDb: 8,9

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: ...

Black Mirror fragman:

Modern dünyayı, popüler kültürü, bilgi endüstrisini eleştirirken, aynı zamanda Netflix’te yayımlanarak çelişkilere neden olan dizidir. Bazı bölümleri üzerine kitaplar yazılabilir, tek başlarına ayrı dizilerin konuları olabilirler. İzleyin, düşünün, konuşun ve asla unutmayın: ''Korku, insânlara istediğini yaptırabilmek için kıymetli bir araçtır."

Belgesel dizileri:

Icarus:

Yayın: 2017, 1 sezon.

Tür: Spor belgeseli

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %94

Katılımcılar: Thomas Bach, Scott Brandt, Don Catlin

Icarus fragman:

Doping kullanan sporcuları merak ettiniz mi? Icarus belgeseli, yayınlandığı günden bu yana spor dünyasındaki çoğu sırrı ortaya çıkartan yegane kaynakların başında geliyor. Belgeselde Rus atletik doping skandalıyla ilişkili pek çok olay açığa çıkıyor, ancak profesyonel spor dallarına olan güveniniz sarsılıyor.

Making a Murderer:

Yayın: 2018, 1 sezon.

Tür: Suç belgeseli

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %85

Katılımcılar: Dolores Avery, Steven Avery, Laura Nirider

Making a Murderer fragman:

Adalet sistemi ile insan psikolojisi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Cevabınızı duyar gibiyiz. Suçlu oldukları konusunda tartışma yaşanan kişilerin gözünden, insanların nasıl suç işlediklerini izleyeceksiniz. Adalet sistemi, bazı insanları suça teşvik etmek konusunda oldukça büyük boşluklara sahip. İnsan psikolojisi de bu boşlukları suça eğilim göstererek dolduruyor.

Wild Wild Country:

Yayın: 2018, 1 sezon.

Tür: Suç belgeseli

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %85

Katılımcılar: Ma Anand Sheela, Osho, Philip Toelkes

Wild Wild Country fragman:

Osho’yu mutlaka duymuşsunuzdur. Peki aslında bir tarikatınn başında olduğunu, Hindistan’dan çıkan bu tarikatın dünyayı ele geçirdiğini biliyor muydunuz? Osho tarikatının bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkaran bu yapım, aklınızda tam bir deprem etkisi yaratacak. Mesela Hintlilerin neden ABD’li şirketlerde bu kadar çok görev aldıklarını öğrenecek, Osho’nun göründüğü gibi olmadığını anlayacaksınız.

Our Planet (Gezegenimiz):

Yayın: 2018, 1 sezon.

Tür: Suç belgeseli

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %85

Katılımcılar: Ma Anand Sheela, Osho, Philip Toelkes

Our Planet fragman:

Belgeselin mesajı ise şu: İlk defa, Dünya'da yaşayan bir tür, geleceğin nasıl olacağını belirleyecek. O tür biziz. Belgesel, insanların kendilerine Dünya için ne yaptıklarını, ne yapılması gerektiğini sormalarını sağlıyor. Karmaşık bir mesele ama bu belgesel size konuyu çok iyi anlatacak.

Explained:

Yayın: 2018, 1 sezon.

Tür: Suç belgeseli

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %85

Katılımcılar: Ma Anand Sheela, Osho, Philip Toelkes

Explained fragman:

YouTube videoları tadında, her bölümünde farklı bir konuya açıklık getiren Explained belgesel dizisi, dünyanın en karmaşık şeylerini bile dakikalar içinde anlamanızı sağlıyor. Listede pek çok alandan pek çok konu var. Kesinlikle izlenmesi gereken seriler arasında.

Eğer dizi izlemek istemiyor, film önerilerimiz için de n iyi Netflix filmlerine göz atabilirsiniz. Listemize eklememizi istediğiniz kişisel önerilerinizi de muhakka yorumlar kısmında belirtin, ekleyelim. Görüşmek üzere :)