2022 DS 7 Crossback Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Tasarımı makyajlanan ve yeni teknolojik özelliklerle donatılan 2022 DS 7 Crossback tanıtıldı. Artık daha agresif ve 'lüks' bir görünüme sahip olan SUV, motor seçenekleriyle de memnun edecek gibi görünüyor.

Daha çok Citroen ile bağdaştırılsa da 2014'ten beri bağımsız bir lüks otomobil üreticisi olan DS, " DS 7 Crossback" isimli modelini güncelledi. Yapılan çalışmalarla hem güncel bir tasarıma hem de yeni motor seçeneklerine kavuşan DS 7 Crossback, otomobil tutkunlarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

DS 7 Crossback'in dış tasarımına baktığımızda, ön görünüme pek de dokunulmadığını görüyoruz. Ancak farlar LED matris hale getirildi. Ayrıca DS 7 Crossback'te artık 33 LED'li gündüz farları bulunuyor. Bu farlar, araca farklı bir hava katmış durumda. Aracın ızgarasına da ufak dokunuşlar yapan mühendisler, böylelikle DS 7 Crossback'i daha agresif bir görünüme kavuşturmuş durumdalar. Arka kısımda ise yepyeni bir bagaj tasarımı ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda DS 7 Crossback

DS 7 Crossback, yalnızca dış tasarımda değil, iç tasarımda da ufak tefek değişikliklere sahip. Orta konsolda bulunan ve standart hale getirilen 12 inç boyutundaki bilgi-eğlence ekranı, sahip olduğu yeni yazılım ile kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuyor. Ayrıca bu ekranın gece görüşü için özel bir yazılımı da mevcut. Tamamen hayalet gösterge ekranına sahip olan DS 7 Crossback'in eleştirilebilecek tek detayı ise muhtemelen kumanda şeklindeki vites topuzu olacaktır.

DS'in yenilenen SUV modeli, tüm tüketicilere hitap eden motor seçeneklerine sahip olacak. Öyle ki bu otomobili dilerseniz benzinli, dilerseniz dizel, dilerseniz de hibrit motorla satın alabileceksiniz. Farklı ülkelere farklı motor seçenekleri sunacağını açıklayan DS, yenilenen SUV'da 130 beygirlik benzinli veya dizel motoru herkese sunacak. Bununla birlikte; 225 beygirlik, 300 beygirlik ve 360 beygirlik motor seçenekleri de tüketiciye sunulacak. Şirket, en güçlü modelin 0-100 km/sa hızlanmasının 5,6 saniye olduğunu açıkladı.

Hem makyajlanan hem de yeni teknolojik özelliklerle donatılan DS 7 Crossback, an itibarıyla bazı Avrupa ülkelerinde ön siparişe açıldı. Ancak aracın resmi satışları, Eylül 2022'de başlayacak. Tasarımıyla da özellikleriyle de kendine hayran bırakan DS 7 Crossback'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.