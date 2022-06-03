2022 Yılı, 'Süleyman Çelebi Yılı' İlan Edildi

Resmi Gazete'de yer alan bir genelge ile 2022 yılının "Süleyman Çelebi Yılı" olarak anılmasına karar verildi. Tamam da Süleyman Çelebi kim ve neden böyle bir karara imza atıldı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı bir genelge yer aldı. Bu genelgeye göre 2022 yılı, "Süleyman Çelebi Yılı" olarak anılacak. Bununla birlikte; yıl boyunca hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde bazı etkinlikler gerçekleştirilecek. Tamam da Süleyman Çelebi kim ve neden böyle bir genelge yayımlandı?

1351-1422 yılları arasında yaşayan Süleyman Çelebi, dönemin önde gelen alimlerinden bir tanesiydi. Vesîletü’n-necât isimli bir eserin de sahibi olan Çelebi, bu eser ile adını Orta Asya ve Balkanlarda duyurmuştu. Vesîletü’n-necât; asker uğurlama, düğün, doğum ve ölüm, dini gün ve geceler gibi özel günlerde okutulan "Mevlid"in ta kendisidir.

Vefatının 600. yılı UNESCO anma listesine eklendi

Resmi Gazete'de yer alan 2022/6 sayılı genelgede, Süleyman Çelebi'nin 600. ölüm yıl dönümünün UNESCO anma listesine eklendiği hatırlatıldı. İşte bu yüzden gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türkiye'nin organize ettiği çeşitli anma etkinlikleri yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde koordineli bir biçimde çalışacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu genelge de bir de istekte bulundu. Bu istek, yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesiydi.