Yılbaşı Gecesi Yedi Gezegen de Aynı Anda Gözlemlenebilecek

2023 yılına gireceğimiz gece, 30 yılda bir gerçekleşen büyülü bir gök olayı gerçekleşecek. Yılbaşında çoğu çıplak gözle olmak üzere 7 gezegen aynı anda gözlemlenebilecek.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Dr. Tuncay Özışık, 2022 yılında yaşanacak olan en önemli gök olayının, 31 Aralık gecesi yani yılbaşında gerçekleşeceğini açıkladı. 20-30 yılda bir gerçekleşecek olan gök olayında 2’si teleskop, 5’i çıplak gözle olmak üzere Güneş Sistemi'nde Dünya dışında yer alan 7 gezegen de aynı anda gözlemlenebilecek.

Bu ilginç gök olayında çıplak göz ve teleskopla görülebilecek gezegenlere, gezegenimizin uydusu Ay da eşlik edecek. Olayın bir benzerinin 23 Haziran'da da yaşanacağını belirten Özışık, bu tarihte gerçekleşecek olan olayın erken saatlerde olması sebebiyle herkes tarafından gözlemlenmesinin daha zor olacağını aktardı.

5 gezegen çıplak gözle, 2 gezegen teleskopla görülebilecek

Yaptığı açıklamada Özışık, “Bütün gezegenleri bir arada görebilme, hatta görüntüleyebilme imkanı olacak. 31 Aralık akşamı hava iyi olduğu takdirde gün batımından sonra batı ufkuna baktığınızda 5 gezegeni çıplak gözle görme imkanı var. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars gezegenleri. Teleskopu olanlar için aynı bölgede iki gezegen daha görülebilecek. Uranüs ve Neptün'ü de teleskopu olan meraklılar görebilir. 31 Aralık akşamı bu gezegenlerle birlikte Ay da gökyüzünde olacak" ifadelerini kullandı.

5 gezegenin 23 Haziran tarihinde de gözlemlenebileceğini kaydeden Özışık, "Tabii ki birbirleri arasındaki uzaklık çok farklı. 23 Haziran'da da 5 gezegeni çıplak gözle izleyebileceğiz ama bu gün doğumunda gerçekleşeceği için herkes tarafından izlenemeyebilir. Ama 31 Aralık yılın son günü ve gün batımında herkes tarafından rahatlıkla gözlenebilir" şeklinde konuştu.

Buna ek olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları Yıllığı'nda bu gök olayının haricinde, aylara göre gökyüzünde rahatlıkla çıplak gözle gözlemlenebilecek gezegenler de bulunuyor.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları Yıllığı’na göre parlak gezegenler ve izlenebileceği günler şu şekilde: