Yurt Dışından Elektronik Ürünlerin Bandrol Ücretleri - 2022

Resmi Gazete'de yayımlanan 4966 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında yurt dışından getirilecek bazı elektronik ürünlere uygulanacak bandrol ücretleri belli oldu. Bugünkü karar, yurt dışından akıllı telefon, bilgisayar ya da radyo getirmeyi düşünen vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yurt dışından ürün getiren bazı vatandaşları ilgilendiren bir karar yer alıyor. 4966 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yurt dışından getirilen bazı elektronik ürünlere uygulanan bandrol ücretlerinin 2022 yılındaki durumu belirlendi. Yapılan belirlemeler, vatandaşın hayatında çok da bir şey değiştirmeyecek türden. Zira 2019'daki rakamlar, 2022'de de değiştirilmeden uygulanmış durumda.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın kapsama aldığı ürünler, görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için geçerli. Ayrıca bu ürünlerin "ticari ithalat maksadı dışında" Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Yani vatandaş, yurt dışından sipariş verdiği ürünü yalnızca bireysel kullanımı için getirdiğinde şimdi açıklayacağımız bandrol ücretleriyle karşılaşacak.

İşte bazı elektronik cihazlara uygulanacak bandrol ücretleri

Görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar; akıllı telefon, televizyon, radyo, bilgisayar ve diğer video oynatma ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre bu tür ürünlere 2022'de uygulanacak bandrol ücretleri şöyle olacak;

4966 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yurt dışından getirilen televizyonlar için 8 ila 80 euro aralığında bandrol ücreti ödenecek. Bu ücret, radyolarda 1-2 euro aralığında olacak. Bir akıllı telefonu yurt dışından getiren vatandaşın ödeyeceği bandrol ücreti ise 20 euro olacak. Tutar, yurt dışından getirilen bilgisayarlar için 10 euro olacak. Burada televizyonlar için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Örneğin bir vatandaş, otomobil için uyumlu televizyon getirmek isterse 8 euro ödeyecek. 51 ekrana kadar olan televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekran aralığındaki televizyonlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üzerindeki modeller için 80 euro ödeme yapılacak.