Artık Dolar Düşse de Benzin Fiyatları Düşmeyecek

Resmi Gazete'de yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre akaryakıttaki ÖTV, dövizdeki düşüş kaynaklı indirim kadar artırılacak. Artırılan ÖTV'ler ne zaman 2 Nisan 2020'deki değerine ulaşırsa, uygulama son bulacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, akaryakıt fiyatları ile ilgili önemli bir Cumhurbaşkanı Kararı ile geldi. 4938 sayılı karara göre akaryakıttaki ÖTV, ürünlerin fiyatının döviz cinsinden tutarındaki düşüşe göre artırılacak. Ancak hesaplanacak ÖTV, hiçbir zaman 2 Nisan 2020'deki ÖTV tutarının üzerine çıkmayacak. Dövize bağlı ÖTV 2 Nisan 2020'deki miktara ulaştığında, uygulama sona ermiş olacak.

Türkiye, 2019 yılında Eşel Mobil Sistemi'ni hayata geçirmişti. Bu uygulama, akaryakıt enflasyonunu önlemeye yönelik bir adımdı. Öyle ki döviz kaynaklı zamlar ÖTV'den düşülecek, bu sayede pompa fiyatları sabit kalacaktı. Ancak dövizin son dönemlerde çok yükselmesi, Eşel Mobil Sistemi'ni işlevsiz hale getirdi. Çünkü hükümetin vazgeçebileceği bir ÖTV kalmadı. Bugün alınan karar, yüzde 0'a inen ÖTV'yi artırmış olacak.

Uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi

Bugün itibarıyla alınan Cumhurbaşkanı Kararı, akaryakıta gelecek indirimlerin tüketiciye yansımayabileceğini düşündürüyor. Zira döviz kaynaklı fiyat indirimleri, bundan sonra ÖTV olarak karşımıza çıkacak. Ancak son dönemlerde günaşırı zam yiyen akaryakıt ürünlerinin fiyatı an itibarıyla çok yüksek. Bu uygulama eğer her indirimi ekstra ÖTV olarak pompaya yansıtırsa, vatandaşlar uzun bir süre daha ucuza yakıt alamayacak gibi görünüyor.

Bu arada, Eşel Mobil Sistemi'nin hakkını yememek gerektiğini de söyleyelim. Zira bu uygulama sayesinde Ocak-Ağustos 2021'de hiç de azımsanamayacak enflasyon korunması sağlandı. Sistemin enflasyona doğrudan katkısı 1,42 puan, dolaylı katkısı 1,06 puan oldu. Bu da Eşel Mobil Sistemi sayesinde enflasyondan 2,48 puan korunduğu anlamına geliyor.