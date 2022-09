2023'te Çıkmasını Beklediğimiz Önemli Oyunlar

2023 içerisinde bir sürü büyük bütçeli oyun ile karşılaşacağız. İşte oyuncular için en iyi yıllardan bir tanesi olacak olan 2023’te çıkmasını büyük bir coşkuyla beklediğimiz 10 büyük oyun!

Her ne kadar 2022’nin oyun dünyası için zirve yıllardan bir tanesi olacağını düşünmüş olsak da bitmek bilmeyen pandemi sebebiyle yaşanan aksaklıklar ve sürekli gelen ertelenme haberleri ile birlikte pek de etkileyici bir yıl geçirmedik. Buna rağmen 2023’ün aradığımız yıl olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Alan Wake II, yeni Zelda, Resident Evil 4 ve Payday III derken onlarca devasa yapım ile karşılaşacağız. Bizler de 2023 içerisinde çıkmasını beklediğimiz 10 farklı büyük yapımdan oluşan bir liste hazırladık. O hâlde gelin, listemize geçelim.

2023'te çıkmasını beklediğimiz oyunlar:

Zaman zaman paylaşılan videolarıyla bizleri büyüleyen, bir an önce çıksa da oynasak dediğimiz Black Myth: Wukong’un da 2023’te çıkacağı söyleniyor.

Çinli bir oyun şirketi tarafından geliştirimekte olan Black Myth: Wukong, aslında uzun zamandır takipte olduğumuz bir yapım. Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanmakta olan oyun, hem göz alıcı grafikleri ile hem de oynanışı ile izleyenleri büyülemeyi başarıyor. 2023 içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yapım, düşman çeşitliliği bakımından da oldukça geniş bir yelpazeye sahip gibi gözüküyor.

Uzun yıllardır büyük bir heyecanla beklediğimiz Dead Island 2 de sonunda sahneye giriş yapıyor.

3 Şubat 2023’te piyasaya sürülmesi beklenen Dead Island 2’ye aradan geçen bunca yıldan sonra sonunda kavuşacağız gibi gözüküyor. Vahşet ve çeşitlilik dolu oynanışını gösteren bir fragman ile tekrardan karşımıza çıkan oyun, birçok oyunseverin hayallerini süslüyor.

Çıkmadan önce Activision Blizzard satın alımı tamamlansa da ilk günden Game Pass’ten oynasak dediğimiz Diablo IV de bu listenin en kritik isimlerinden.

Oyun dünyasının büyük bir saygıyla anılan şirketlerinden bir tanesi olan Blizzard, son zamanlarda eski popülaritesini kaybetmiş ve oyuncuları memnun edememeye başlamıştı. Özellikle Diablo Immortal’ın aldığı ciddi eleştiriler sonrası oyuncuların kalbini geri kazanması gerekecek olan şirket, Diablo IV ile birlikte fazlasıyla güven veriyor diyebiliriz. 2023 içerisinde özlediğimiz Diablo deneyimine çok daha gelişmiş bir şekilde kavuşabiliriz.

Her Harry Potter hayranının belki de onlarca yıldır hayalini kurduğu Hogwarts Legacy, 2023’ün en çok beklenen isimlerinden.

Milyonlarca Harry Potter sevdalısının senelerce rüyalarını süsleyen, Hogwarts’ta geçen devasa bütçeli bir açık dünya oyunu olan Hogwarts Legacy, sonunda gerçek oluyor. Meşhur Hogwarts’ta eğitim alacağımız ve Harry Potter dünyasını sonuna kadar deneyimleyeceğimiz yapım, 10 Şubat’ta piyasaya sürülecek.

Tarzı ile bizlere Bloodborne’u fazlasıyla anımsatan Lies of P, sanat tasarımı ve tatmin edici oynanışıyla birlikte görenleri etkilemeyi başarıyor.

Gerek dünyası gerek de oynanışıyla ruhani bir Bloodborne oyununu anımsatan yapım, yıllardır PC tarafına beklediğimiz Bloodborne hasretini söndürebilecek bir iş gibi gözüküyor. Pinokyo evreninde geçen ve bu evreni en karanlık yüzüyle anlatan Lies of P, videolarında gözükmese de oynanış çeşitliliği bakımından da epey seçenek sunacak.

PlayStation’ın başarılı stüdyosu Insomniac Games’in çıtaları nereye çekeceğini merak ettiğimiz Marvel’s Spider-Man 2 de 2023’te geliyor.

Marvel’s Spider-Man ile çok büyük bir başarı yakalayan ve oyuncuların büyük çoğunluğunun beğenisini toplayan Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man 2 ile çok daha iddialı gözüküyor. Birden fazla ana karaktere sahip olacağı düşünülen oyun, ilk oyunun tüm eksiklerini kapatmak ile kalmayıp, birçok yenilik de ekleyecek.

Xbox’ın ve Bethesda’nın en büyük kozlarından bir tanesi olan Starfield, yıllardır aradığımız o saf rol yapma deneyimini sunacak olan oyun olabilir.

Bethesda ekibinin ‘’Uzayda geçen Skyrim’’ olarak kısaca tanımladığı Starfield, hiç olmadığı kadar iddialı gözüküyor. İçerisine yüzlerce saat gömülebilecek saf bir rol yapma deneyimi arayan herkes için en unutulmaz deneyimlerden bir tanesi olacağını düşündüğümüz Starfield, şüphesiz ki yılın en iddialı isimlerinden bir tanesi olacak.

‘’Sonunda köklerine dönüyor!’’ dediğimiz Assassin’s Creed Mirage da bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı.

İlk olarak Assassin’s Creed Valhalla’da tanıştığımız Basim olarak oynayacağımız Assassin’s Creed Mirage, dokuzuncu yüzyılın Bağdat’ında geçecek. Basim’in basit bir insandan nasıl bir suikastçıya dönüştüğünü anlatacak olan oyun, seriyi kısa süreliğine köklerine götürecek olan bir ara oyun görevi görecek.

2014’te piyasaya sürülen Lords of the Fallen birçok kişi tarafından eleştirilse de çok şık gözüken yeni bir yapım ile en baştan işlenecek.

Sürpriz bir şekilde ortaya çıkan tanıtımı ile izleyenleri kendisine hayran bırakan The Lords of the Fallen, aynı isimdeki diğer oyununa nazaran bir ‘’reboot’’ yani seriye yeni bir başlangıç olacak. İlk oyundan çok daha farklı bir hikâye anlatacak olan souls-like türündeki oyun, şimdiden istek listelerimizdeki yerini aldı bile.

Birçoğumuzun çocukluğunu süsleyen Telltale şirketinin muhteşem geri dönüşü olacak olan The Wolf Among Us 2’yi de unutmayalım.

Geçtiğimiz yıllarda iflasını açıklayan Telltale Games, küllerinden yeniden doğmuş ve farklı bir şirketin hakları satın almasıyla birlikte yeniden kurulmuştu. Buna rağmen %50’den fazlası eski Telltale çalışanlarından oluşan şirket, The Wolf Among Us 2’yi geliştirmeye de tam gaz devam ediyor. Bigby’nin ve dostlarının sürükleyici hikâyesinin devam niteliğinde olacak oyun, şimdiden sabırsızlanmamıza sebep oluyor.