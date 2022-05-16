2023 Model Toyota Camry Nightshade Special Edition Tanıtıldı

Toyota, lüks sedan modeli Camry'nin 2023 model Nightshade Special Edition versiyonunu tanıttı. Camry'nin 40. yılına özel olarak tasarlanan sedan, çok özel 3 renk seçeneğine sahip olacak.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota'nın yollarda pek göremiyor olsak da aktif olarak sattığı Corolla dışında bir sedanı daha var. Bu sedan, ilk kez 1982 yılında tanıştığımız ve an itibarıyla 40. yılını kutlayan Camry. Şirket şimdi, lüks sedan otomobilinin 40. yılına özel olarak yenilediği Nightshade Special Edition isimli versiyonunu resmen tanıttı. 2023 model olarak lanse edilen Toyota Camry Nightshade Special Edition (NSE), gerek tasarımı ile gerekse motor özellikleri ile kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

2023 model Toyota Camry Nightshade Special Edition, tasarım olarak Camry TRD'ye fazlasıyla benziyor. Ancak bu versiyonda kullanılan siyah çerçeveli farlar ile arka aydınlatmalar, 19 inç mat renkli jantlar, spor sürüş modu için özel olarak optimize edilen süspansiyonlar, aracın farkını ortaya koymaya yetiyor. Tüm bunlarla birlikte özel seri, gece yarısı siyahı, beyaz ve mavi olmak üzere üç özel renk tonuna sahip olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda Toyota Camry Nightshade Special Edition

Yenilenen Toyota Camry Nightshade Special Edition, dış tasarımında olduğu gibi iç tasarımında da Camry TRD'ye benziyor. Geniş bir yaşam alanı sunan sedan otomobil, yarı hayalet ekran gösterge paneli, Corolla'dakine benzer multimedya ekranı, kablosuz şarj standı ve dijital klima gibi detaylar yer alıyor.

Toyota Camry Nightshade Special Edition'daki motor seçeneklerine baktığımızda, 3 farklı varyant ile karşılaşıyoruz. Bunlardan ilki standart olarak tüm Camry'lerde sunulan 203 beygir 2,5 litrelik motor. Bunu tercih etmeyen tüketiciler 310 beygir gücündeki 3,5 litrelik V6 motoru tercih edebilirler. Ayrıca 208 beygir gücündeki 2,5 litrelik hibrit motoru da unutmayalım.

Bu arada; Toyota Camry satın almak isteyen tüketiciler daha önceki yıllarda olduğu gibi yine LE, XLE, SE, SE Nightshade, ve XSE takılarına sahip versiyonları da tercih edebilecekler. Ancak Toyota'nın bu varyantlar için 2023 yılı planları belli olmadı. Şayet bahsettiğimiz varyantlarda herhangi bir yenilik olursa, sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız...